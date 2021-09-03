Юлія Саніна розповіла, як змінилась її стосунки за 10 років шлюбу

Відома українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна є хорошою дружиною та мамою. Зірка перебуває у шлюбі зі своїм колегою по гурту Валерієм.

Пара працює разом, тому багато часу проводять спільно та рідко розстаються. Тому у зірок немає такої проблеми, як у багатьох колег, які часто не бачаться зі своїми другими половинками.

Цьогоріч подружжю виповнюється 10 років. Та у новому інтерв’ю Юлія розповіла, як змінились їхні відносини та які секрети щастя мають закохані.

“Ми не можемо розділити музику і сім’ю, адже і живемо, і працюємо разом. Таке наше життя, і воно нам подобається, по-іншому ми не можемо. Звісно, ми іноді сваримося, але у нас є два важливі правила, які нам дуже допомагають: ми завжди розмовляємо одне з одним і ніколи не лягаємо спати, не поцілувавшись”, – зізналась Юлія.

: trserial.net.ua