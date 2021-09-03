Выбор велосипеда по росту и весу

Гонщики выбирают раму по длине горизонтальной трубы (показатель ETT), соотнося все параметры, а на ростовку смотрят в последнюю очередь. Но если вы не являетесь специалистом в велоспорте, есть смысл обращать внимание только на один показатель – ростовку.

Выбор велосипеда по росту

Чтобы правильно выбрать велосипед по росту вы должны встать спиной к седлу так, чтобы рама оказалась между ваших ног. Прислонитесь к седлу спиной или ягодицами. Расстояние между рамой и промежностью должно составлять от 5 до 15 сантиметров. Также вы можете сесть и проехаться на велосипеде. Легкость маневров также подскажет вам, правильно ли выбрана ростовка.

Последний тест: установите седло согласно своему росту (вам поможет сделать это продавец-консультант в магазине). Если вы можете без проблем взгромоздиться на него, а ваши ноги разгибаются на 100% в нижней фазе оборота педали и вы без проблем поворачиваете – рама велосипеда выбрана правильно.

Выбор велосипеда по весу

Выбирать велосипед по весу не актуально хотя бы потому, что вес веломашины часто зависит от материала, из которого изготовлена рама и другие детали (в случае с рамой это алюминий или карбон). А это влияет в свою очередь на цену. “Карбоновые” велики стоят намного дороже, потому что нужны для соревнований на скорость.

Учитывать вес человека при выборе велосипеда имеет смысл только в одном случае: если масса человека превышает 100 кг. Байк должен быть оборудован усиленными ободами, надежной амортизационной вилкой, прочной рамой и трансмиссией. Особое внимание уделяется каретке, поскольку на нее приходится львиная доля нагрузки при езде.