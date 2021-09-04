В Україні зареєстрували перший водневий автомобіль

Тепер активісти хочуть збудувати першу водневу заправку

В Україні зареєстрували перше авто, яке використовує водень як паливо.

Про це в Facebook повідомив голова Громадської ради в Держенергоефективності Олександр Репкін.

У 2019 році я пообіцяв, що це станеться. Скажу відверто, процес сертифікації був досить складним і тривалим. Минуло півтора місяця, перш ніж ми отримали українські номери. Завдяки чому зараз у всіх, хто побажає розмитнити водневу машину, процедура займе всього три дні, – зазначив Репкін.

Водневий транспорт – це механізми, які використовують як пальне водень. Це можуть бути транспортні засоби як з двигунами внутрішнього згоряння, з газотурбінними двигунами, так і з водневими паливними елементами. Зараз такий транспорт у світі масово не виробляється.

Ми з Українською водневою радою ввезли в Україну і сертифікували водневу машину японської марки Toyota. Вперше така машина має українські номери, – підкреслив Репкін.

Він також повідомив, що у планах громадської організації – ввезення ще одного водневого авта і побудова заправки для них.

Тепер справа за поступовою розбудовою інфраструктури для водневого транспорту (загалом водень — це екологічне паливо не тільки для авто, але й для поїздів і літаків). Серед перших наших кроків буде сертифікація ще одного автомобіля та створення першої водневої заправки в Україні, -підсумував Репкін.

: parlament.ua