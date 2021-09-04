Названа найбільш корисна риба

Раціон харчування відіграє велику роль в загальному здоров’ї людини. Відомо, що одним з найбільш корисних продуктів є жирна риба. Вона багата різними вітамінами і мінералами, які допомагають зміцнювати імунну систему.

Найчастіше експерти зі здорового харчування рекомендують включати в щотижневий раціон лосось. Чим же він корисний насправді?

Багато вітаміну B12

Якщо в організмі недолік цього вітаміну, людина починає відчувати слабкість, втрачає вагу і навіть впадає в депресію. Це пов’язано з тим, що B12 є важливим поживним речовиною для підтримки здоров’я нервової системи і клітин крові.

Оскільки наш організм не в змозі накопичувати B12, важливо отримувати речовину з їжею. Одним з кращих помічників в цьому може стати лосось. Для порівняння: рекомендована MayoClinic добова доза B12 становить 2,4 мікрограма, а в 85 грамах риби його міститься близько 2,38 мікрограма.

Для здоров’я серця

Жирні кислоти омега – 3 надзвичайно корисні для підтримки здоров’я серця. Омега-3 жирні кислоти містяться в насінні льону, чіа, деяких горіхах і лососі. Причому риба вважається одним з найбагатших джерел цих кислот. Згідно з науковою статтею в Circulation, омега – 3 покращують роботу серця, знижуючи рівень тригліцеридів і підвищуючи рівень «хорошого» холестерину в крові.

Зменшує запалення

Хронічне запалення в організмі може привести до ряду проблем зі здоров’ям, таким як хвороби серця і діабет. Знизити його можуть все ті ж омега-3. Згідно з дослідженням, опублікованим в Biochemical Society Transactions, EPA і DHA (два типи жирних кислот омега-3) мають виражений протизапальний ефект на клітинні мембрани.

Поліпшити здоров’я мозку

Дослідження, опубліковане в Journal of Nutrition, показало, що потужні поживні речовини, що містяться в рибі, включаючи лосось, такі як вітамін D, Вітамін B, магній і селен, можуть позитивно впливати на когнітивні функції. Серед учасників старше 65 років, які їли рибу більше одного разу на тиждень, спостерігалося значне поліпшення в роботі мозку, в порівнянні з тим, хто їв менше однієї порції риби на тиждень.

: u-news.com.ua