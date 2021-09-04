Тіна Кароль похизувалась досягненнями свого сина

Популярна та успішна артистка українського шоу-бізнесу Тіна Кароль вирішила похизуватись досягненнями своєї дитини. Знаменитість виховує 12-річного Веніаміна.

Однак, хлопчик дуже рідко проводить з мамою час, адже постійно перебуває за кордоном. Він навчається в одній з популярних англійських шкіл.

Не так давно в Instagram-sstories Тіна Кароль опублікувала фото, на якому зображений її син. 12-річний Веніамін позує біля школи, тримаючи в руці кубок. Він одягнений у білосніжну сорочку та стильний піджак темно-синього кольору.

На світлині хлопчик демонструє щиру усмішку. У дописі Тіна Кароль повідомила, що таку винагороду Веніамін отримав за високі досягнення у школі. Також артистка заявила, що неабияк пишається своїм сином.

Жінка побажала йому ніколи не здаватись, а лише впевнено йти до будь-якої цілі. За словами Тіни Кароль, Веніамін чудово володіє англійською мовою, проте, і про рідну хлопчик не забуває.

Шанувальники привітали співачку з досягненням її сина, засипавши безліччю компліментів. А ще, за їхніми словами, в Тіни Кароль дуже здібний та розумний син.

: wona.com.ua