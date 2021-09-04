Чоловік з Чернігівщини зловив сома завдовжки з людський зріст

Сома довжиною майже в людській ріст та вагою 19,6 кг зловив 44-річний Сергій Демиденко з Городні.

Минулої неділі чоловік поїхав рибалити. Налаштувався на карасів і коропів. Тому взяв з собою тільки те, що точно знадобиться. Через майже дві години чоловік зловив, те на що навіть не розраховував – величезного сома.

Причиною улову стали опариші – чому на них зазіхнув сом, для Сергія досі загадка. Він упевнений, що це було неймовірне везіння.

За вагою рибалки визначили вік: не менше 8 років (в спокійному водоймі ця риба може прожити 60 і більше років).

Виріс цей велетень в одному з озер біля Городні. Його назву Сергій просить не вказувати: побоюється, що нагрянуть браконьєри і знищать у водоймі все живе.

: val.ua