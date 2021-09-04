Во власть рвутся холопы Порошенко – один из них Артур Ринатович Доброседов

Свою карьеру он начинал в городе Винница, но в сентябре 2016 года молодое дарование назначают заместителем прокурора Одесской области. Отработав почти 10 лет в родной Винницкой области на разных должностях в прокуратуре, Артур не показал результатов работы, а запомнился коллегам как руководитель, который не смог организовывать работу своих поздравлений, который не смог организовать работу свои подразделений, а его все силы были направлены на перераспределения денежных потоков.

После его перевода в Одесскую область, Артур Ринатович очень обрадовался потому, что это не Винницкая. В Одессе он разобрался достаточно быстро, подмял под себя множество предпринимателей, а особое внимание он и его руководитель уделили строительным компаниям, работавшим на территории города Одесса. Он участвовал в процессах касаемых строительной сферы, начиная от обычного обилечивания застройщиков, заканчивая рейдерскими захватами строительных площадок и объектов не завершенного строительства. Если не сильно рыться, а просто посмотреть на его декларацию, то не вооруженным взглядом видно, как дела прокурора после его назначения в Одессу пошли вверх. Хотим рассказать о некоторых объектах недвижимости, принадлежащих семье Добросердова.

Наверняка Артур будет объяснять, что это осталось ему от бабушек и дедушек, а может семья жены очень богата или вообще выиграл в лотерее.

В городе Жмеринка у Добросердова есть 3 земельных участка (17, 32 и 45 соток) все они записаны непосредственно на него, также в Жмеринки у него есть гараж, нежилое помещение, квартира и ещё один земельных участок, правда там только половина.

Но возвращаемся в город Одессу у прокурора через год после его назначения появляется квартира площадью квартира площадью 97 квадратных метров в самом престижном районе города – Аркадии, в новом доме по адресу Гагаринское плато 0, застройщик очень известная строительная компания «Стикон». Ориентировочную стоимость этой недвижимости мы посмотрели на сайтах продажи квартир, в этом дом колеблется от 130 000$ до 160 тысяч$

Также его жене принадлежит квартира на берег моря в Лиманском районе в Одесской области.

Владимир Александрович, Андрей Борисович, Денис Анатольевич!!!! Вы обещали, что будете бороться с коррупцией в правоохранительных системах! Обратите внимание на этого оборотня в погонах, который всяческими путями рвется к власти, им руководит жажда наживы, для него нет принципов в жизни! Для Артура Добросердова главное – это денежки в кармане!

lisenko