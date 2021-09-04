Дієтолог розповіла про продукти, що поліпшують роботу мозку

Дієтологиня Маргарита Макуха розповіла про продукти, що допомагають поліпшити роботу мозку. Рекомендується додати в раціон харчування рибу, горіхи, куркуму і овочі.

Макуха повідомила, що нейронам потрібні корисні речовини, і коли людина проявляє активну розумову діяльність, дана потреба підвищується.

«З цієї причини важливо дотримуватися збалансованого раціону, що є запорукою здорової роботи мозку. Людина повинна вживати правильні поліненасичені жири, ними збагачена жирна морська риба, горіхи, рослинні масла. З їх допомогою можна регулювати холестериновий обмін», – повідомила дієтологиня.

Продукти, збагачені магнієм, цинком і селеном, позитивно впливають на пам’ять, настрій, концентрацію уваги і працездатність мозку. Дані речовини міститися в шоколаді і бананах.

Вітаміни групи B борються зі стресом, депресивним станом, беруть участь в біохімічних процесах. Вони входять до складу овочів, чорниці і куркуми. Вітамін D сприятливо впливає на швидкість реакцій і якість запам’ятовування. Молоко і морепродукти мають в складі це корисна речовина.

: Новости Ю