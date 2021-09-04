Для будівництва нового аеропорту на Донеччині розглядається три локації – голова Донецької ОДА

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, передає сайт «Новости Донбасса».

«Зараз відпрацьовуємо локації, вже вчора Державіаслужба надала вимоги щодо земельної ділянки, якої площі він має бути, яка довжина злітно-посадкової смуги. Я поставив завдання, щоб було дві-три локації, крім так званого «Сармата», крім того аеродрому, де зараз мають можливість сідати військові літаки», – сказав Кириленко.

Він зазначив, що вважає цілком вмотивованими побоювання через близькість розміщення «Сармата» до лінії зіткнення.

«Крім ейфорії створення аеропорту, є ще відповідальність і головне – важлива безпека і здоров’я пасажирів і населення в цілому. Цей аеропорт дійсно знаходиться за 42 км від лінії зіткнення, але потрібно враховувати і злітно-посадкову смугу, яка виходить і йде перпендикулярно. Тобто є певні ризики, які некоректно обходити або замовчувати», – пояснив глава ОДА.

Він зазначив, що обговорював питання про ризики безпеки в зв’язку з будівництвом аеропорту поблизу Краматорська з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту в Донецьку область, і повністю згоден з тими застереженнями, на які йому вказав глава держави.

Кириленко переконаний, що в Донецькій області, яка розвивається, має бути аеропорт. «Не один, а кілька», – підкреслив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що проектування нового аеропорту для Донбасу розпочнеться цього року. Місце для будівництва планується шукати між Луганською та Донецькою областями.

Глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко повідомляв, що розглядалися кілька локацій для розміщення аеропорту, в тому числі Святогірськ, Краматорськ, Маріуполь. На інвестиційному форумі UkraineInvest Talks: Dnipro Кириленко представляв проект реконструкції аеропорту в Краматорську вартістю близько 35 млн доларів.