У ПриватБанку в ніч на 4 вересня не працюватимуть банкомати, термінали і «Приват24»: проведуть техроботи

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

«Сьогодні вночі (4 вересня з 1:00 до 6:00) ми будемо оптимізувати процесинг банку. Тимчасово не працюватимуть транзакції по картках, «Приват24» для фізосіб і бізнесу, LiqPay, а також мережа банкоматів, терміналів та POS-терміналів банку», – йдеться у повідомленні.

У банку порадили клієнтам завчасно потурбуватися про готівку, яка може знадобитися вночі.

«Ми проводимо такі роботи, аби ви змогли оплачувати покупки та здійснювати операції легко і без проблем, а Приват витримав будь-які навантаження», – додали у фінустанові.

Згідно з даними Національного банку України, на 1 червня 2021 року за розміром загальних активів ПриватБанк займав в рейтингу 1-е місце (550,58 млрд грн) серед 73 банків, що діяли в країні.

Як повідомлялось, в Україні активізувалися шахраї, які під виглядом ПриватБанку розсилають пропозиції про інвестування в проекти, що обіцяють нібито високий дохід, а сама схема має ознаки фінансової піраміди. При цьому аферисти незаконно використовують логотип і айдентику держбанку.

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