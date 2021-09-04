У ПриватБанку в ніч на 4 вересня не працюватимуть банкомати, термінали і «Приват24»: проведуть техроботи

Про це повідомила пресслужба фінустанови.
«Сьогодні вночі (4 вересня з 1:00 до 6:00) ми будемо оптимізувати процесинг банку. Тимчасово не працюватимуть транзакції по картках, «Приват24» для фізосіб і бізнесу, LiqPay, а також мережа банкоматів, терміналів та POS-терміналів банку», – йдеться у повідомленні.
У банку порадили клієнтам завчасно потурбуватися про готівку, яка може знадобитися вночі.
«Ми проводимо такі роботи, аби ви змогли оплачувати покупки та здійснювати операції легко і без проблем, а Приват витримав будь-які навантаження», – додали у фінустанові.
Згідно з даними Національного банку України, на 1 червня 2021 року за розміром загальних активів ПриватБанк займав в рейтингу 1-е місце (550,58 млрд грн) серед 73 банків, що діяли в країні.
Як повідомлялось, в Україні активізувалися шахраї, які під виглядом ПриватБанку розсилають пропозиції про інвестування в проекти, що обіцяють нібито високий дохід, а сама схема має ознаки фінансової піраміди. При цьому аферисти незаконно використовують логотип і айдентику держбанку.
Нагадаємо:
- 18 грудня 2016 року Кабмін України прийняв рішення про перехід найбільшого в країні комерційного банку ПАТ «ПриватБанк» у власність держави. 21 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та міністерство фінансів України підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ «ПриватБанк» та з цього моменту банк офіційно став державним.
- Для докапіталізації «ПриватБанку» Кабмін випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 млрд грн, при цьому папери на 25,8 млрд грн Нацбанк викупив в кінці грудня 2016 року, ще на 1,4 млрд грн – в січні 2017 року.