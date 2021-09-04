Українські паралімпійці завоювали на Паралімпіаді-2020 ще 10 медалей, з них чотири золоті

Про це повідомив міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт на своїй сторінці у Facebook.

«У десятий день Паралімпіади-2020 ще 10 медалей! Українська паралімпійська збірна продовжує показувати чудові результати. У нашій скарбничці поповнення – 4 золотих, 5 срібних та одна бронзова медалі!», – написав Гутцайт.

Зокрема золоті медалі завоювали: Максим Крипак (плавання, 200 метрів, комплексний стиль, клас S10), Денис Остапченко (плавання, 200 метрів, вільний стиль, клас S3), Сергій Ємельянов (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас KL3), Зоя Овсій (легка атлетика, метання булави, клас F51).

Срібні нагороди отримали: Андрій Трусов (плавання, 50 метрів, батерфляй, клас S7), Людмила Даниліна (легка атлетика, 1500 метрів, біг, клас Т20), Микола Жабняк (легка атлетика, метання диска, клас F37), Микола Синюк (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас KL2), Єгор Дементьєв (велоспорт, шосейна гонка, клас С4-5).

Бронзову медаль здобув Денис Дубров (плавання, 100 метрів, батерфляй, клас S8).

Загалом українські паралімпійці мають у Токіо вже 94 медалі (24, 44, 26,). У неофіційному командному заліку українці залишаються п’ятими за якістю нагород і четвертими – за кількістю медалей.

Нагадаємо: