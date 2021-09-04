У Криму ФСБ викрала сімферопольця Ельдара Одаманова після обшуку в його будинку через нібито причетність до вибуху газопроводу

Про це повідомляє громадський рух «Кримська солідарність» з посиланням на дружину Одаманова Сафіє Мамутова.

«Вранці в будинку кримського татарина Ельдара Одаманова в Сімферополі пройшов обшук в зв’язку з вибухом в селі Перевальне в Криму. Силовики з нашивками ФСБ вилучили техніку та відвезли чоловіка з собою. На даний момент його немає ні в однієї чергової частини міста, його дружина написала заяву про викрадення в поліцію», – йдеться в повідомленні.

У будинок до Одаманова силовики прийшли о 6 годині ранку.

«Люди в формі хакі, які Проігнорував прохання представитися, забрали у родини мобільні телефони, а потім пред’явили постанову «суду» про обшук, що проводиться через вибух на газопроводі в селі Перевальному. Адвокат Ліля Гемеджі звернула увагу, що в документі була вказана тільки адреса житла. Прізвище та пред’явлене обвинувачення в постанові не зафіксовані. Також силовики привели з собою двох понятих, які не назвалися», – розповіли активісти.

В результаті слідчих дій в оселі було вилучено 2 ноутбуки, 2 телефони і 2 флеш-накопичувача.

«Після складання списку вилучених речей в протоколі Ельдар Одаманов зажадав правоохоронців показати вміст пакету з опечатаних майном. У ньому не виявилося його мобільного телефону, не дивлячись на зворотне твердження в протоколі обшуку. З’ясувалося, що апарат забрав один з силовиків і поїхав з ним в невідомому напрямку. Через деякий час його повернули разом з пристроєм, який було конфісковано у не процесуальний спосіб. Що відбувалося з мобільним телефоном поза правовим полем зору також залишається неясним», – відзначили в «Кримській солідарності».

Приблизно о 7:20 ранку обшук закінчився, і силовики попросили Одаманова проїхати з ними в центральне відділення поліції. Коли дружина зателефонувала до чергової частини, чоловіка там не виявилося, як і в «Головному Управлінні ФСБ» і в «МВС по Республіці Крим».

Сафіє Мамутова звернулася в поліцію. «На даний момент я з’їздила в Центральний район (Сімферополя – ред.), у відділення поліції, і написала заяву про викрадення мого чоловіка, тому що з 9:30 як я почала обдзвонювати, я не маю ніяких даних про його місцезнаходження»», – сказала вона.

23 серпня 2021 року «МВС по Республіці Крим» поінформувало, що невідомі пошкодили газопровід в районі села Перевальне недалеко від Сімферополя. «У відділ МВС Росії по Сімферопольському району надійшла інформація про пошкодження газопроводу в Перевальному. За результатами огляду місця події встановлено, що механічне пошкодження газової труби, можливо, сталося внаслідок протиправних дій невстановлених осіб », – цитує прес-службу «відомства» видання «Крыминформ».

«МВС» порушило кримінальну справу за ч.2 ст.167 КК РФ (навмисні знищення або пошкодження майна). На місці події були проведені слідчі заходи.

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