Украденные у казахстанцев миллиарды раздают на посошок: схемы Есимова-Есенова живее всех живых

Менее чем через неделю АТФБанк перестанет существовать окончательно. Уже прекращены полномочия его управляющих органов и все передано в принадлежащий фонду Елбасы Jusan Bank. Вместе с передачей управления происходит и передача клиентов и забор остатков средств отмытых АТФбанком на нацфонде Самрук-Казына. АТФбанк, который послужил верой и правдой функционерам и аппаратчикам, коррупционерам и взяточникам верой и правдой наконец уходит к своему настоящему папе. Галимжан Есенов возвращает выпотрошенный актив в лоно семьи. При этом происходят очень интересные события, в частности — уничтожаются улики, документация и… раздаются деньги! Как говорится, на посошок!

Напомним хронологию событий, она важна. О передаче банка «в надежные руки» настаивал даже не его владелец — Галимжан Есенов. Инициатором сделки был племянник Нурсултана Назарбаева, Ахметжан Есимов. Именно через АТФ проводились мутные потоки коррупционных денег фонда Самрук-Казыны, вопреки тому, что по статусу АТФБанк не мог вообще прикасаться к деньгам фонда. Но есть изюминка: Есенов женат на дочке Ахметжана Есимова. В строгом соответствии законодательства Казахстан — «ну если так, то тогда можно«. Есимов поставил выкуп АТФБанка условием своего ухода из Самрук-Казыны. И на следующий день после ухода президента Ахметжана Есимова из ФНБ Jusan Bank объявил о покупке АТФБанка.



Покупка сопровождалась массивным вбросом посыла «холопам радоваться», как и в случае с другим банками семьи — «AsiaCredit Bank» и «Capital Bank Kazakhstan». После чего наступил период междувластия: команда Галимжана Есимова сдавала дела.

И вот тут стало очень интересно: кредитный портфель банка АТФБанк внезапно похудел на 356,8 млрд тенге! Как же так? Неужели АТФБанк собрал проблемные задолженности и каким-то неизвестным науке образом заставил всех вернуть выданные кредиты?

Куда пропали 356,8 миллиардов тенге Самрук-Казына и АТФбанк?

Нет, все грустнее и проще: АТФ просто списал огромный объем проблемной задолженности. Эта задолженность — не кредиты физических лиц, это кредиты предприятий, которые в конечном счете принадлежат тому же Галимжану Есенову с родственниками и партнерами. Списание будет компенсировано из казны, в конечном счете. Контролем таких кредитов центральный банк, понятное дело, не занимается.

АТФБанк даже напоследок подкрепил славу самого коррупционного. Списать 356,8 миллиардов тенге, простив себе самому ранее одолженные у государства деньги: достойный финал для банка, созданного чиновником Булатом Утемуратовым и Нурсултаном Назарбаевым для грабежа ресурсов страны. Потом была продажа итальянцам, которые с дисконтом сдали ее «юному гению» Галимжану Есенову, все финансовые таланты которого сводились к родственным связям.

Наконец, шестого сентября 2021 года банк, ободравший страну как липку, как отмечал Рахат Алиев, перестанет существовать. Но мы уверенны — дело его, а именно грабеж страны, будет подхвачено другими, и прежде всего Jusan Bank.