Якщо поліцейський не роз’яснив водієві його права, штраф є незаконним

Поліцейський оштрафував водія за порушення Правил дорожнього руху.

Водій оскаржив штраф у суді. У позові водій зазначив, що інспектор не провів у встановленому порядку розгляд справи та не роз`яснив йому його права як особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Розглядаючи даний аргумент, суд наголосив, що дотримання передбаченої законом процедури має важливу роль для встановлення об`єктивної істини при розгляді справи.

Суд констатував, що відповідно до передбаченої процедури розгляд справи розпочинається з представлення поліцейського, який розглядає цю справу. Поліцейський оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до відповідальності, роз`яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов`язки.

Порушення інспектором цієї процедури зводить нанівець саму суть та завдання, покладені в основу поняття адміністративної відповідальності. Це ускладнює встановлення об`єктивної сторони вчиненого порушення та вини особи в його вчиненні.

Суд встановив, що на місці зупинки інспектор не роз’яснив водію його права, як особи, яка притягається до відповідальності. Суд визнав такі дії грубим порушенням процедури накладення стягнення і скасував штраф поліції (Справа №760/402/21).

Таким чином, не роз’яснення під час розгляду справи водієві його прав є грубим порушення процедури накладення стягнення і, як наслідок, є підставою для скасування штрафу.

: yaizakon.com.ua