Зеленський та МЗС вимагають від РФ негайно звільнити затриманих у Криму кримських татар

На затримання кримських татар в окупованому Криму Зеленський, який зараз перебуває з робочим візитом у США, відреагував у мікроблозі Twitter.

«Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи Кримської платформи. Всі затримані мають бути звільнені!», – написав глава держави.

Окупанти в #Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи #КримськоїПлатформи. Всі затримані мають бути звільнені! pic.twitter.com/H5KfDOTuBe

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2021

В свою чергу міністерство закордонних справ України висловил рішучий протест у зв’язку з черговим рейдом незаконних обшуків і затримань мешканців різних районів тимчасово окупованого Криму 3 та 4 вересня.

«Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня, а також чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова. Російська Федерація як держава-окупант відповідно до норм міжнародного права зобов’язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Кримського півострова», – йдеться у коментарі МЗС, опублікованому на його сайті.

Як наголосили у міністерстві, РФ повинна також виконати у повній мірі положення резолюцій ГА ООН 68/262 від 27 березня 2014 року «Територіальна цілісність України» та «Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» 2016-2020 рр. та Наказу Міжнародного суду ООН щодо застосування запобіжних заходів у рамках позову України проти РФ стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

«Вимагаємо від Росії негайно звільнити затриманих п’ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України. Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на РФ задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах Кримської платформи», – заявили у МЗС України.

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