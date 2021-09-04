Українець став найтитулованішим спортсменом уперше в історії літніх Паралімпіад

Про це повідомляє Суспільне.

Крипак завоював у Токіо сім нагород, із них – п’ять золотих. Це рекордна кількість для цієї Паралімпіади не лише у плаванні, а й загалом серед усіх видів спорту. Українець обійшов білоруса Ігаря Бокі та китайців Лу Дун і Чжен Тао.

З топ-10 мультимедалістів Токіо лише один спортсмен не є представником плавання. Восьме місце в медальній таблиці посідає американець Нік Мейг’ю, який здобув три «золота» й одне «срібло» в бігових дисциплінах.

Востаннє українці очолювали особистий медальний залік Паралімпіади ще в 2006 році. Тоді, на зимових Іграх у Турині, біатлоністка й лижниця Олена Юрковська завоювала шість нагород, серед яких було чотири «золота». На літніх Іграх українські спортсмени таких досягнень ще не мали.

П’ять золотих нагород раніше на Іграх здобували лише сам Крипак – у 2016 році, а також інший плавець – Віктор Смирнов – у 2004 році.

Українські мультимедалісти Токіо-2020:

1. Максим Крипак – плавання (чоловіки) – 7 (5+1+1)

2. Андрій Трусов – плавання (чоловіки) – 6 (2+3+1)

3. Єлизавета Мерешко – плавання (жінки) – 5 (2+2+1)

4. Денис Остапченко – плавання (чоловіки) – 3 (1+1+1)

5. Анастасія Москаленко – штовхання ядра / метання булави (жінки) – 2 (1+1+0)

5. Михайло Сербін – плавання (чоловіки) – 2 (1+1+0)

Світовим рекордом за кількістю «золота» за одну Паралімпіаду лишаються 12 титулів американської плавчині Тріши Зорн на Іграх-1988 у Сеулі.

Результати 2021 року дозволили Максиму стати найтитулованішим плавцем і загалом спортсменом в історії паралімпійської збірної України. Загалом Крипак тепер має 15 медалей Паралімпіад і з них – десять золотих. Такої кількості паралімпійських титулів ще не досягав жоден український спортсмен.

У Токіо Крипак мав можливість боротися за медалі одразу в семи дисциплінах класу S10 і в усіх він піднімався на п’єдестал.

Як повідомив міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт, 4 вересня, в одинадцятий день XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо українська команда здобула чотири медалі – три срібні та одну бронзову

«Срібло» отримали: Ігор Цветов (легка атлетика, біг, дистанція 200м, клас Т35), Марина Мажула (параканое, спринт на дистанції 200 м, клас KL1), Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг, дистанція 200 м, клас T12).

Бронзову медаль здобув Василь Ковальчук (малокаліберна гвинтівка 50 м, лежачи, змішана дисципліна, SH2).

Загалом українські паралімпійці мають у Токіо 98 медалей (24, 47, 27). У неофіційному командному заліку українці йдуть п’ятими і за якістю нагород і за кількістю медалей.

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