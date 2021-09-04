ОРД Weekend: «Фауда, «Коллапс», Маккейн и каштановые человечки

Редакция Кордон в канун выходных представляет читателям книги, фильмы и сериалы, с которыми будет нескучно провести следующую неделю

БОСХ

Уход США из Афганистана очень многие в Штатах считают позорным для страны и в который раз задаются вопросом – а что будет с теми, кто воевал в Афганистане и на Ближнем Востоке, и в каком качестве вчерашние спецназовцы будут нужны и востребованы той же Америке. Особенно если учитывать, что это люди в большинстве своем с изломанной психикой и зачастую переставшие ощущать грань между войной и мирной жизнью.

Детектив Иероним «Гарри» Босх, главный герой сериала «БОСХ» от Amazon, именно такой персонаж. Выросший в интернате и рано потерявший мать, работавшую проституткой, чтобы прокормить сына, Босх попадает в одну из вышеуказанных горячих точек, и вернувшись оттуда, идет работать в полицию. Где, впрочем, быстро делает карьеру и проявляет талант сыщика, но его методы зачастую идут не вровень с законом.

Трейлер сериала «Босх»

Из-за чего, собственно, у Босха и происходят постоянно всевозможные проблемы с законом и руководством, и его спасает одно – Иероним все равно лучший в поиске и поимке всевозможных подонков и убийц. А их в Городе Ангелов (действие сериала происходит в Лос- Анджелесе) хватает с избытком.

Главную роль детектива полиции Лос-Анджелеса Гарри Босха исполнил Титус Уэлливер («Остаться в живых», «Сыны Анархии» «Дэдвуд», «Гримм», «Побег», «Сверхъестественное»,

Сериал снят по мотивам романов американского криминального репортера и писателя Майкла Коннелли, обладателя Пулитцеровской премии и премии Эдгара По. Кстати, сам Коннелли в самом сериале выступил креативным продюсером проекта.

ФАУДА

Израильский сериал «Фауда», вышедший на Netflix в 2015 году, пожалуй, лучше всего может ответить на вопрос – будет ли когда-то мир между евреями и арабами?

И ответ на этот вопрос может прозвучать неутешительно для жаждущих мира. Поскольку в этом сериале обе стороны показаны такими как есть и без прикрас.

«Фауда» (араб. فوضى‎ — «хаос») повествует о противостоящей ХАМАС группе бойцов мистаарвим, контртеррористического спецподразделения Армии обороны Израиля, работающих под прикрытием.

Что подкупает в сериале – попытка его создателей показать ситуацию максимально честно. Здесь нет «хороших» евреев и «плохих» арабов.

Трейлер сериала «Фауда»

Есть только непрекращающийся уже многими десятилетиями конфликт между двумя по сути родственными народами, но исповедующими разное разные религии

Что, кстати говоря, показано уже с самых первых минут первого сезона «Фауды», когда израильский отряд под прикрытием отправляется на территорию Палестины, чтобы уничтожить одного из террористов, приехавшего на свадьбу к брату.

Бойцы израильского подразделения выдают себя за палестинцев, обслуживающих свадьбу, прекрасно понимая, что по внешности они абсолютно не отличаются от арабов.

Но ситуация все равно заходит в тупик, из которого необходимо быстро найти выход и уйти живыми с враждебной территории, при этом постараться выполнить задание…

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ МИНИСТРА

Английский сериал «Телохранитель министра», вышедший в 2018 году на BBC и купленный впоследствии Netflix, продолжает тему посттравматического синдрома военных НАТО, прошедшие горячие точки на Ближнем Востоке.

Главный герой — сержант полиции и бывший спецназовец Дэвид Бадд, воевавший в афганистане, страдает от посттравматического синдрома и никак не может адаптироваться к мирной жизни.

Жена Дэвида уходит от него, так как не в состоянии больше выносить совместное существование с человеком, у которого все более усугубляется психическое состояние.

У главного героя остается только одно утешение – работа, которой он и отдается максимально. При этом Дэвид постоянно задается вопросами о том, почему его жизнь стремительно пошла под откос, и кто в этом виноват.

Он общается с подобными себе ветеранами спецназа, прошедшими горячие точки, и все боле приходит к выводу, что в исковерканных судьбах его и товарищей виноваты прежде всего политики, отправившие их на бессмысленную войну.

В один прекрасный день Дэвид во время поездки в поезде предотвращает теракт и становится национальным героем. И получает назначение охранять политика, в свое время отправившего Дэвида и его товарищей в Афганистан.

Трейлер сериала «Телохранитель министра»

Главный герой оказывается перед выбором, как ему поступить, и перед искушением отомстить политику, кто виновен в его исковерканной жизни. И очень скоро бывший спецназовец понимает, что он не в силах контролировать ситуацию, так как уже запущены механизмы, которые остановить уже нельзя…

НЕ ДЫШИ

Компания троих молодых лоботрясов, зарабатывающих на жизнь кражами со взломом, ищет легкую добычу, чтобы максимально без проблем получить хороший куш.

Живущий в заброшенном районе превратившегося в город-призрак Детройта слепой старик подходит на роль безобидной жертвы идеально.

Грабители узнают, что он хранит в доме наличными 300 тысяч долларов, выплаченных старику после гибели его дочери. Тремя воришками разрабатывается план проникновения в дом слепого старика – правда, в процессе разработки они узнают, что старик- ветеран войны в Персидском заливе…

Но последний пункт грабителей не смущает. По их мнению, слепой старик, даже если он ветеран спецназа, не в состоянии что-либо противопоставить троим молодым зрячим ворам, пришедшим отобрать его деньги…

И уже забравшись в дом слепого ветерана воры понимают, что они сделали очень неправильный выбор, и теперь их главная задача – выжить…

Трейлер фильма «Не дыши»

В 2017 году картина стала лауреатом премии «Сатурн» за «Лучший фильм ужасов».

И кстати, в конце августа состоялась премьера продолжения истории «Не дыши – 2». По словам режиссера Феде Альвареса, вторая часть истории обвешает быть еще более шокирующей…

ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ

В Нью-Йорке начала «нулевых» происходит серия странных и страшных убийств.

Местный наркобарон, чья жена оказалась одной из жертв, нанимает бывшего полицейского Мэтта Скаддера, известного несколько нетрадиционными и жесткими методами работы.

Скаддер, уже переставший быть полицейским и нелегально подрабатывающий частным сыском, перебивается с хлеба на воду и вынужден хвататься за любую возможность заработать.

Несколько лет назад, будучи полицейским, он в состоянии алкогольного опьянения застрелил двух грабителей и стал виновником трагического несчастного случая. Теперь Мэтт старается держаться подальше от оружия и виски, посещает встречи анонимных алкоголиков и дружит с бездомными.

Наркобарон просит Мэтта найти убийцу жены, и Скаддер начинает «рыть землю» в поисках серийника. Обладая кучей связей в криминальном мире, он пытается докопаться до сути и найти убийцу, в какой-то момент понимая, что ситуация намного страшнее, чем ее показывает полиция и журналисты…

Трейлер фильма «Прогулка среди могил»

«Прогулка среди могил» — прекрасный образец жанра «нео-нуар», снятый по роману одного из классиков «черного романа» Лоуренса Блоха, написавшего полтора десятка романов о Мэтте Скаддере.

КОЛЛАПС

Киевский режиссер Сергей Лысенко, в свое время снявший в качестве курсовой работы фильм «Конец каникул» с Виктором Цоем и группой «Кино» в главных ролях, снял документальный сериал «Коллапс», посвященный тридцатилетию украинской независимости.

Создатели сериала в первой части решили проанализировать события 1991 года на предмет, что могло бы случиться, если бы ситуация с ГКЧП завершилась бы по-другому.

Документальный сериал «Коллапс». Эпизод первый

Сериал весьма любопытен в том смысле, что некоторые его герои рассказывают вещи, о которых раньше по каким-то причинам молчали.

Производством сериала по заказу Суспильного ТВ занималось Esse Production House.

ДЖОН МАККЕЙН : ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ

В конце августа исполнилось три года со дня смерти Джона Маккейна, американского военного, политика и государственного деятеля, чьим именем названа лица в Печерском районе столицы Украины.

Маккейна называли «другом Украины» и «врагом СССР». Политик был широко известен своей позицией по укреплению военной мощи США, критическим отношением по отношению к Путину и Лукашенко.

Маккейн был харизматичным политиком, известным далеко за пределами США.

Он согласился стать главным спикером документального сериала о самом себе, узнав, что у него диагностировали рак мозга.

Трейлер документального сериала «Джон Маккейн: По ком звонит колокол»

В документальный сериал от HBO «Джон Маккейн: По ком звонит колокол» вошли интервью, записанные специально для проекта, кинохроника и эксклюзивные материалы из домашнего архива Маккейна.

КАШТАНОВЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК

Серийный убийца держит в страхе весь Копенгаген, подкладывая на места совершения преступлений фигурки, сделанные из спичек и каштанов.

На одной из фигурок полиция находит отпечатки пальцев дочери известного политика, пропавшей год назад и считающейся погибшей, а признавшийся в ее похищении человек уже сидит в тюрьме.

Делом о каштановых человечках начинают с нуля заниматься два детектива — мечтающая о переводе в престижный отдел киберпреступлений карьеристка Найя, и оказавшийся в опале сотрудник отдела связи Европола Хесс, отправленный во временную ссылку в Копенгаген.

Они с трудом сходятся друг с другом, но вынуждены работать вместе, понимая, что чем быстрее найдут убийцу, тем быстрее каждый решит свои личные вопросы. Однако у того, кто подкладывает рядом с телами каштановых человечков, совершенно иные планы…

Известный датский сценарист Сорен Свейструп, создатель культовых сериалов «Убийство» и «Правительство», после уговоров издателей написал роман «Каштановый человечек», сразу же ставший бестселлером, переведенным на множество языков.

В одном из интервью Свейструп признался, что использовал в романе некоторые факты из своей биографии в те годы, когда он жил в приемной семье. По его словам, психологические травмы, с которыми сталкиваются дети в таких семьях, зачастую переходят в их взрослую жизнь, и это способно ломать многие судьбы.

В «Каштановом человечке» Свейструп наслаждается игрой с читателем, подсовывая ему каждый раз, казалось бы, совершенно верное решение в ответ на вопрос, кто убийца.

Но читатель обманывается до самого финала, все глубже погружаясь в роман и не ощущая сил выбраться обратно, пока не будет прочитана последняя страница…

ПРАВДА О ДЕЛЕ ГАРРИ КВЕБЕРТА

Молодой писатель Маркус Гольдман после успеха своей первой книги испытывает муки творчества и проблемы с издателем, угрожающим ему миллионными санкциями за срыв сроков сдачи следующей книги.

Маркус ищет помощи у своего учителя, писателя Гарри Квеберта, живущего в одиночестве в доме у океана. Но Гарри Квеберт внезапно попадает под обвинение в убийстве 15-летней девочки, происшедшем более 30 лет назад, поскольку труп девочки был обнаружен на заднем дворе дома Квеберта.

Гарри Квеберт отвергает обвинения в свой адрес, и Маркус решает расследовать убийство тридцатилетней давности сам, чтобы помочь своему другу и учителю. При этом Маркус ощущает, что сам Гарри Квеберт очень многое скрывает о своей прошлой жизни.

«Правда о деле Гарри Квеберта» — дебютный роман швейцарского писателя Жоэля Диккера, много лет прожившего в США. Книга стала бестселлером в Европе, а в 2018 году канал Epix и компания MGM Television выпустили одноименный 10-серийный сериал по мотивам романа.

Роман Жоэля Диккера, как и «Каштановый человечек» Свейструпа, относится к типу «детективов обманок», когда автор расставляет перед читателем многочисленные ловушки, в который читатель легко попадает, тщательно маскируя и отдаляя разгадку истории.

Буквально уже в самом финале книги. Когда кажется, что загадка разгадана, Диккер обрушивает на читателя совершенно другие события и обстоятельства, после чего все догадки на тему кто преступник, рушатся за один миг…

СЕРГЕЙ КУЗИН, для «Кордон»