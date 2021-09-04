В Полтаве заблокировали самолет с Левочкиным и другими «зажопинцами»

Полтава развернула на Харьков самолет, который вез на борту Сергея Левочкина и его друзей к могиле хасидского раввина Альтер Ребе в Гадяч.

Инцидент произошел 3 сентября около 11:30, пишет Полтавщина. В аэропорту «Полтава» приземлился борт компании Windrose Airlines. Служба безопасности аэропорта, вместе с правоохранителями заблокировала дорогу самолета на рулежную полосу. Пассажиры не смогли сойти на землю, после чего самолет развернулся, снова поднялся в небо и улетел в сторону Харькова.

Сначала в сети ходили слухи, что на борту было 9 народных депутатов, в частности — один из лидеров партии «ОПЗЖ» Сергей Левочкин. Такой визит связывали с задержанием на взятке председателя фракции «За будущее» Евгения Диканя. Позже источники издания назвали имена тех, кто был на борту. Это нардеп Сергей Левочкин, его жена Зинаида Кубарь, бывший сотрудник УБОПа и депутат Киевского горсовета от«ОПЗЖ» Александр Плужник, экс-нардеп Игорь Калетник. Вместе с ними были Владимир Витько, Наталья Витько, Сергей Буряк, Елена Сажко, Александр Волков, Алла Ахметова, Александр Мутель, Мая Радченко.

Подробнее о ситуации рассказал председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

«Нам было сообщено, что из Киева вылетает борт акционерного общества «Роза ветров» для того, чтобы осуществить посадку в Полтаве. 30 августа к нам поступил запрос, чтобы мы приняли борт с 15 пассажирами. Так как аэропорт находится в состоянии реконструкции, у нас нет лицензии на прием бортов с пассажирами, поэтому мы дали отказ. Мы сообщили, что можем принять только пустой борт без пассажиров. «Роза Ветров» с этим согласилась и направила нам письмо, что борт будет пустой, без пассажиров. Когда борт приземлился, к нам поступила информация по линии СБУ, что на борту есть люди в том числе народные депутаты Украины. Борт действительно сел, но на рулежную полосу его не пропустили, потому что не имеем права».

На вопрос о цели визита нардепа и его компании в Полтаву, Олег Синегубов ответил: «По нашей информации, люди должны были ехать в еврейский центр хасидизма, который находится в городе Гадяч. Мы наблюдали автобус, который должен был встретить этих людей. Предложили улететь обратно в Борисполь или в Харьков».

По данным сервиса FlightRadar24, самолет компании Windrose Airlines в 12:40 вылетел из полтавского аэропорта и приземлился в Харькове в 13:12.

В Гадяче находится центр хасидизма «Адмор Азакен». Его построили рядом с еврейским кладбищем известного хасидского раввина Шнеура Залмана, которого также называют Альтер Ребе. Массовые приезды в Гадяч паломников происходят в день рождения основателя хасидизма — 31 августа и в последнюю декаду сентября — когда празднуется еврейский Новый год.