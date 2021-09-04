Водителям рассказали, как правильно показывать документы полиции

Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в Украине можно показывать по просьбе полиции в электронном виде с помощью программы «Дія». Но не все знают в каком виде такие документы будут действительны и как их правильно показывать полиции.

Электронное удостоверение водителя и электронное свидетельство транспортного средства содержит в себе QR-код — уникальный электронный идентификатор. Он позволяет переходить по ссылке, которая подтверждает запись водителя в электронной системе МВД.

: mashyna.com.ua