Олена Зеленська приїхала на робочу зустріч у вишуканому костюмі (фото)

Триває офіційний візит Володимира та Олени Зеленських у Сполучені Штати Америки. Для нового виходу перша леді України обрала стильний костюм сіро-зеленого кольору.

Вже декілька днів президентське подружжя України перебуває в США. Там Олена та Володимир Зеленські відвідують різноманітні заходи та зустрічаються з іноземними партнерами.

Новий образ першої леді України

Олена Зеленська не лише спілкується з американськими колегами, а демонструє нові аутфіти. Для зустрічі з керівництвом Департаменту Стенфордського університету з питань різноманіття та рівних можливостей дружина президента обрала стильний костюм сіро-зеленого кольору, що складався з піджака, який застібався на ґудзики, та вкорочених штанів. Струнку талію Олени підкреслив тоненький чорний ремінець. Такий look вона поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах.

Волосся Зеленська вклала рівно та більшість забрала набік. На обличчі вона зробила легкий повсякденний макіяж у коричневих відтінках. Серед прикрас look довершили невеликі сережки-кільця.

: showbiz.24tv.ua