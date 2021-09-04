Раптова повінь змила в море десятки авто у Каталонії (фото)

Потужна повінь раптово сталася в іспанському муніципалітеті Альканар після того як впродовж 30 хвилин випало 77 мм опадів. Стихія завдала шкоди кільком регіонам Іспанії впродовж перших днів вересня, змусивши перекрити дороги і залишивши без електропостачання близько 10 тис. осіб.

Найбільше постраждало місто Альканар на північному сході Каталонії, де деякі вулиці перетворилися на бурхливі річки, які несли автомобілі до берегової лініі. За даними офіційних осіб, рятувальники евакуювали десятки осіб, котрі були заблоковані у машинах, будинках і кемпінгах, пише The Watchers.

Регіональна метеорологічна служба Каталонії Meteocat повідомила, що 1 вересня на Альканар випало 233,5 мм опадів за 24 години. У сусідньому місті Порт-дель-Альфакс за 30 хвилин випало 51,5 мм дощів.

Служби екстреної допомоги отримали понад 350 дзвінків впродовж семи годин.

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: racurs.ua