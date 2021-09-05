В Одессе горе-вор ограбил квартиру и уснул в ней

В Одессе засекли настолько глупого вора, что он вызывает жалость и смех

Так, пьяный грабитель забрал в чужую квартиру и уснул в ней. Непрошенного гостя обнаружила женщина, когда пришла домой. Об этом сообщает Telegram-канал “Одесса INFO” и отмечает, что событие произошло в районе аэропорта, передает Politeka.net.

“Бухой вор уснул в чужой квартире. Тело, устроившееся на диване, обнаружила 45-летняя хозяйка, которая вернулась домой. Уходить незнакомец не собирался и даже начал ругаться с хозяйкой”, – говорится в публикации.

При этом 35-летний нарушитель не смог объяснить, как он попал в квартиру. Теперь ему придётся объяснять это полицейским, которых вызвала женщина.

: palmira.politeka.net