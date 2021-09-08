Дороге життя київського конвертатора Ігора Стаковиченка (Стакана)

В Україні набрали максимального оберту схеми по уникненню оподаткування та відмиванню коштів. Схеми були запущені та покриваються керівництвом податкової служби. Вони зібрали пул конвертаційних центрів, які успішно і безперебійно працюють.

Покривають схеми з мінімізації податків, як би це дивно не звучало, – очільник податкової Євген Олейніков та міністр економіки Олексій Любченко. Це тільки в нашій країні може бути таке. Ті, хто мають збирати податки, – допомагають уникати оподаткування.

Одним з найбільших конвертаторів України та столиці вважається київський адвокат Ігор Стаковиченко, який має кримінальне прізвисько «Стакан». Раніше ЗМІ уже публікували інформацію про його конвертаторську діяльність. Офіс одного з найбільших конвертаторів України знаходиться в самому діловому центрі столиці, на 8 поверсі в Бізнес центрі IQ.

Схема по оптимізації податків конвертаторами стандартна, підконтрольні транзитно-конвертаційні та фіктивні підприємства надають послуги з формування і продажу фіктивного податкового кредиту і ПДВ. Документальне прикриття безтоварних операцій щодо незаконного формування податкового кредиту надається підприємствам реального сектору економіки. Загальний оборот конвертаційного центру Стакана складає понад 40 мільярдів гривень на рік. Послугами з мінімізації податків через стакана користуються компанії, які задіяні у «Великому Будівництві». Тому в правоохоронних органів немає жодних претензій до конвертатора Стаковиченка.

Нижче наведений невеликий перелік компаній конвертаційного центру Стакана у Києві.

Перелік компаній конвертаційного центру Стакана

Ігор Стаковиченко – один з найперших конвертаторів після Майдану. Встиг награбувати так багато, що почав купувати і будувати елеватори, відкривати ресторани в місті Києві. До речі, стакан володіє одним з найдорожчих елітних ресторанів Києва – Villa Riviera поблизу яхт-клубу на Осокорках. Про стакана можна сказати фразою з анекдоту: Про те, як я заробив перші 10 мільйонів можу розповісти, а як зароблений перший мільйон – не пам’ятаю.

Багате життя часто зносить дах, і люди починають робити дорогі покупки. Так сталося і з конвертатором стаканом. Рік тому він купив преміум яхту Leopard 51 Powercat за 1 мільйон доларів. Вона знаходиться та обслуговується на території елетного яхт-клубу на Осокорках в місті Києві.

Елітна яхта конвертатора Стакана

Це не всі розкоші, які отримав конвертатор Стакан за останні роки. Він володіє будинком в Конча Заспі. Будинок площею понад 800 квадратних метрів. На території 50 га знаходиться гостьовий блок, зона охорони, приміщення для персоналу. Земельна ділянка виходить до озера. Ціна такого житла стартує від 3 мільйонів доларів.

Будинок в Конча-Заспі конвертатора Ігоря Стаковиченка (Стакан).

Таке розкішне життя конвертатора Стакана оплатили чесні платники податків. А такі посадовці, як Олейніков та Любченко, покривають його від правоохоронних органів та отримують свій відсоток чесно награбованих коштів з бюджету України. Соціальний ліфт, який обіцяв президент Зеленський поки що працює тільки для таких злочинців, як Ігор Стаковиченко «Стакан».