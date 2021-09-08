«Справа вагнерівців»: операція відбувалася з відома США – CNN

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на представників української розвідки.

За їхніми даними, українська сторона отримала від США готівку, технічну допомогу та консультації ЦРУ під час організації операції.

Згідно з твердженнями українських військових, які наводить телеканал, двоє із затриманих тоді росіян були присутні при запуску ракети, якою нібито був збитий Boeing, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 в Україні в липні 2014 року. Ще чотирьох Київ вважає відповідальними за катастрофу свого військового літака і загибель 70 осіб на його борту.

При цьому високопоставлений американський чиновник заявив CNN, що ці твердження «помилкові». На його думку, твердження представників української розвідки спрямовані на те, щоб перекласти частину провини за операцію, яка пішла не так, на американців. Як повідомили телеканалу співробітники української військової розвідки, вони організували операцію, щоб «виманити підозрюваних військових злочинців з Росії».

Українські агенти видавали себе за співробітників приватної військової компанії, яка пропонувала вигідний контракт на $5 тис. за захист венесуельських нафтових об’єктів. За словами джерел, на цю приманку потрапили сотні потенційних російських претендентів, що дозволило українській розвідці виявити підозрюваних у військових злочинах.

У грудні 2020 року журналісти-розслідувачі Bellingcat повідомили, що знімають фільм про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання «вагнерівців».

За даними джерела ZN.UA, заступник голови ОП Роман Машовець та очільник ГУР Кирило Буданов просили представника служби розвідки Великої Британії Лі Лоуренса завадити виходу розслідування Bellingcat.

У вересні 2021 року Христо Грозєв, журналіст-розслідувач видання Bellingcat, під час виступу на MezhyhiryaFest 2021 розповів, що його команда і досі працює над фільмом про імовірну зірвану українською стороною операцію по затриманню вагнерівців. Bellingcat, з його слів, об’єднав сили з CNN, які також зробили своє розслідування і планували його опублікувати перед візитом Зеленського до США.

Президент Володимир Зеленський заявив, що спецоперація із затримання російських найманців із ПВК «Вагнер» «готувалась точно не в Україні». Він розповів, як просив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка видати Україні бойовиків, проте той цього не зробив. Президент заявив, що така операція дійсно готувалась, проте не українськими спецслужбами, а її ідею подали інші країни, які бажали втягнути Київ в цю історію. Проте Зеленський задоволений тим, що операція не вдалась, оскільки це могло погано закінчитись для України, зважаючи на ситуацію із примусовою посадкою літака у Мінську.

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