У Криму російські силовики затримали свідка захисту у «справі» Мустафи Джемілєва

«Вчора о 20.30 я, повертаючись, помітила біля свого будинку дві машини. Син і мама сказали, що стоять вони давно. Коли я спробувала подивитися номера, вони завелися і заїхали за кут, за бетонну огорожу. Зараз мені стало відомо, що близько 24-ї години дві легкові машини і Газель приїхали за адресою Карасу 6, в Молодіжне. Ні він, ні члени його сім’ї на дзвінки не відповідають», – повідомляє Кримська солідарність.
За інформацією активістів, 18 червня 2021 року Менсеітов давав в «Армянському міському суді» свідчення в якості свідка захисту у «справі» Мустафи Джемілєва, якого «судять» в Криму заочно.
Народний депутат, національний лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, якому ФСБ заборонила до 2034 року в’їзд до окупованого Криму, де його судять заочно за нібито «незаконний перетин держкордону РФ» 3 травня 2014 року, отримав повістку з вимогою з’явитися на засідання «Армянського міського суду».
Нагадаємо:
- 9 квітня 2014 року російська влада заборонила лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву в’їжджати в Росію, включаючи окупований Крим.
- 13 квітня 2020 року російські слідчі в Криму пред’явили обвинувачення Мустафі Джемілєву за трьома статтями в рамках попереднього слідства: за ч.3 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону РФ), по ч.1 ст. 222 КК РФ (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів) і за ч. 1 ст 224 КК РФ (недбале зберігання вогнепальної зброї, яка створила умови для його використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки). Перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Джемілєв намагався потрапити в окупований Крим через пункт пропуску «Каланчак» на адмінкордоні з Херсонською областю. Тоді його не пропустили і він був змушений повернутися в Київ. Друга і третя статті мають відношення до справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який в травні 2013 року у дворі свого будинку в Бахчисараї, випадково вистріливши з батьківської рушниці, вбив знайомого сім’ї. Спочатку суд у цій справі проходив на території України, проте після окупації Криму його перенесли в російський Краснодар.