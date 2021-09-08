У Криму російські силовики затримали свідка захисту у «справі» Мустафи Джемілєва

«Вчора о 20.30 я, повертаючись, помітила біля свого будинку дві машини. Син і мама сказали, що стоять вони давно. Коли я спробувала подивитися номера, вони завелися і заїхали за кут, за бетонну огорожу. Зараз мені стало відомо, що близько 24-ї години дві легкові машини і Газель приїхали за адресою Карасу 6, в Молодіжне. Ні він, ні члени його сім’ї на дзвінки не відповідають», – повідомляє Кримська солідарність.

За інформацією активістів, 18 червня 2021 року Менсеітов давав в «Армянському міському суді» свідчення в якості свідка захисту у «справі» Мустафи Джемілєва, якого «судять» в Криму заочно.

Народний депутат, національний лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, якому ФСБ заборонила до 2034 року в’їзд до окупованого Криму, де його судять заочно за нібито «незаконний перетин держкордону РФ» 3 травня 2014 року, отримав повістку з вимогою з’явитися на засідання «Армянського міського суду».

Нагадаємо: