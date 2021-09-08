ВАКС вернул Альперину загранпаспорта

Высший антикоррупционный суд вернул загранпаспорта бизнесмену Вадиму Альперину, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в создании преступной организации с целью злоупотреблений на таможне.

Такое решение 6 сентября принял ВАКС, сообщили «Слово и дело» в САП.

По словам собеседников, загранпаспорта вернули из-за того, что Альперин потерял украинское гражданство и был вынужден сдать все украинские документы. Соответственно он не может ими воспользоваться. Также, как сказали в прокуратуре, израильский паспорт подозреваемого был аннулирован.

В то же время Альперина обязали до 6 ноября не покидать Украину без разрешения прокурора или детектива НАБУ. Также на него положили следующие обязанности: являться по первому вызову; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с любыми лицами по обстоятельствам, изложенным в подозрении.

Как известно, суд взял Альперина под стражу с залогом в 70 млн грн. Позже он внес эту сумму и вышел из СИЗО под обязанности. Правда позже нарушил одну из них, не сдав на хранение израильский паспорт, который позволял выезд за границу. Поэтому апелляционная палата ВАКС стянула в пользу государства 35 млн грн и увеличила его залог в 76,6 млн грн. Позже суд снова положил на Альперина обязанности.

Напомним, по версии следствия, Альперин создал и возглавил преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Как установили в НАБУ, фирмы с орбиты Альперина импортировали товары по поддельными документами (инвойсами), которые делали в офисе одесского бизнесмена в бизнес-центре «Солнечный» в Одессе. В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров.

После чего таможенники отказывали в этих декларациях, поскольку стоимость была указана ложная. Позже таможенники с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров, которая становилось основанием для отмены таких действий фирмами через суд. В результате этих действий товары ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости, а фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара. По данным следствия, таможенники получали от 80 до 200 долларов за контейнер с тканями.