Вчені розповіли, у якому віці люди найбільше ризикують набути ожиріння

Молодь – у зоні ризику.

Вчені прогнозують зростання кількості людей з ожирінням у світі. І наголошують на необхідності масової профілактики. Але групи людей, які мають вищий ризик набирати зайву вагу, пише MedicalXpress.

Дослідження показують значне поширення ожиріння серед людей середнього віку (40 – 59 років). Однак вони не враховують динаміки набору ваги в різному віці. Водночас деякі роботи демонстрували, що найбільше товстіють молоді люди.

У новому дослідженні вчені уточнили, в якому віці найбільше змінюється індекс маси тіла – показник, який використовують для діагностики ожиріння. Для його обчислення вагу в кілограмах ділять на квадрат зросту в метрах. ІМТ 25 – 30 свідчить про зайву вагу, понад 30 – про ожиріння.

Автори дослідження проаналізували дані з 400 лікувальних установ Великобританії, в яких надають первинну медичну допомогу. Вони містили інформацію про десятилітню динаміку зміни ІМТ для понад 1 мільйона осіб у віці від 18 до 74 років. Дослідження охопило період з 1998 по 2016 роки.

Виявилося, що люди з нормальною вагою у віці 18 – 24 років протягом 10 років отримують ожиріння в 4,2 раза частіше, ніж люди зі старшої вікової групи (65 – 74 роки). Перехід від зайвої ваги до ожиріння у молодих людей відбувається в 4,6 раза частіше, а ймовірність розвитку важкого ожиріння у них в 5,9 раза вищий.

Згідно з даними, які були отримані в цьому дослідженні, стать, соціоекономічні чинники та національність грали в десятирічному ризику ожиріння меншу роль, ніж вік.