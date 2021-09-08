Затримання в Криму свідка у «справі Джемілєва» пов’язане з «диверсією» на газопроводі – Денісова

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

«Слідчі дії» і затримання Менсітова, за попередньою інформацією, пов’язані з пошкодженням газопроводу в селі Перевальне 23 серпня», – написала Денісова.

Денісова закликала міжнародне співтовариство засудити дії Росії, а також посилити списку санкцій тиск на російську владу для звільнення всіх українських та кримськотатарських політв’язнів.

«Вимагаю від Російської Федерації негайно припинити переслідування корінного народу Кримського півострова і звільнити всіх незаконно утримуваних нею громадян України. Закликаю міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта і посилити санкційний тиск на Росію для припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму», – написала вона.

Затриманий цієї ночі Ельдар Менсітов, імовірно, знаходиться в будівлі ФСБ Криму, повідомила активістка Лутфіє Зудіева.

«Обшук почався 7 вересня о 9 годині вечора і завершився до півночі. У сім’ї Менсітових вилучили телефони, техніку. Слідчі дії вели співробітники ФСБ і пов’язували їх з пошкодженням газопроводу в селі Перевальне Сімферопольського району.

У 51-річного кримського татарина підтверджена інвалідність 3-ї групи. Його пошуками і спробою встановити місцезнаходження займається адвокат Рефат Юнусов. Він написав заяву про викрадення і скарги в ряд інстанцій», – пише вона.

У Сімферополі, в селищі Молодіжне, після слідчих заходів відвезли в невідомому напрямку Ельдара Менсеітова, колишнього члена регіонального меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району.

23 серпня у Києві відбувався установчий саміт Кримської платформи, що викликав у керівництва Росії справжню істерику. Цього дня у Криму сталась малопомітна подія: на немагістральному газогоні в районі села Перевальне Сімферопольського району (відоме завдяки військовій частині) було виявлене «механічне пошкодження». МВС Росії в окупованому Криму відкрило справу за ч. 2 ст. 167 Кримінального кодексу РФ – зумисне знищення чи пошкодження майна. Тоді ж повідомлялось, що проблема на трубі невелика – і до вечора ремонтники її ліквідують.

Однак у ФСБ вирішили із цієї рядової аварії (фото чи відеодоказів якої, зазначимо, так і не було опубліковано) зліпити гучну «справу» за участі Нарімана Джелялова, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, який тільки-но повернувся із саміту Кримської платформи. Гебісти перекваліфікували кримінальну справу за статтею 281 КК РФ – Диверсія. Центр журналістських розслідувань розповідає, чиїми руками Росія фальсифікує чергову «справу диверсантів» у Криму.

Детальніше читайте в матеріалі Центру журналістських розслідувань Хто запроторив за ґрати Нарімана Джелялова та братів Ахтемових

Російська Федеральна служба безпеки заявила 7 вересня, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Меджліс кримськотатарського народу причетні до організації диверсії, яка нібито сталася на газопроводі в окупованому Криму 23 серпня.

«Київський районний суд» в окупованому Криму заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці – до 4 листопада. Про такий запобіжний захід клопотала сторона звинувачення як «тяжкість осудного злочину».

«Київський районний суд» Сімферополя обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 4 листопада для двоюрідних братів Азіза і Асана Ахтемових, підозрюваних в скоєнні «диверсії» (ч. 1 ст. 281 КК РФ).