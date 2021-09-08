Вісім ранніх ознак інфаркту у жінок

Дослідження показують, що у жінок симптоми інфаркту відрізняються від чоловічих і дають про себе знати за кілька тижнів до нападу

Як стверджують кардіологи, сьогодні можна говорити проо так звані «жіночі симптоми» серцевого нападу, які характерні в силу біологічних особливостей жіночого організму. Причому ряд досліджень показав, що більшість жінок відчувають певні «дзвіночки» за кілька тижнів до нападу.

Вісім ознак наближення серцевого нападу у жінок:

Біль у грудях. Найбільш часті ознаки серцевого нападу – біль або дискомфорт у грудях. Близько 30% жінок повідомили, що відчували дискомфорт у грудях за кілька тижнів до нападу, а 57% – під час нього.

Втома. За кілька тижнів до нападу часто виникає незвичайна втома. Навіть дії, які не потребують великих зусиль, можуть викликати почуття виснаження.

Слабкість. Відчуття слабості – частий симптом серцевого нападу у жінок, може супроводжуватися занепокоєнням, запамороченням, непритомністю.

Задишка. Прискорене дихання навіть без напруги сил, особливо коли воно супроводжується втомою або болем у грудях, може вказувати на проблеми з серцем. Деякі жінки можуть відчувати задишку, коли лежать, симптоми стихають, якщо сісти прямо.

Пітливість. Надмірне потовиділення без причини – частий симптом серцевого нападу у жінок. Відчуття холодного липкого поту також ознака проблем з серцем.

Біль у верхній частині тіла. Зазвичай це відчуття не може бути віднесене до конкретного м’язу або суглобу. Області, які можуть бути порушені: шия, щелепа, верхня частина спини або рука. Біль може початися в одній області і поступово поширитися на інші або виникнути раптово.

Порушення сну. Майже половина жінок в дослідженні повідомляли про такі проблеми зі сном за кілька тижнів до серцевого нападу, як: труднощі з засинанням, неспання вночі, відчуття втоми, незважаючи на достатній сон.

Проблеми зі шлунком. Деякі жінки можуть відчувати біль або тяжкість в шлунку перед серцевим нападом. Інші проблеми з травленням, пов’язані з можливим серцевим нападом: нетравлення шлунка, нудота, блювота.