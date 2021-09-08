Семенченко продлили арест

В среду, 8 сентября, Соломенский райсуд города Киева продлил арест бывшему народному депутату и экс-комбату батальона «Донбасс» Семену Семенченко.

Он проведет под стражей еще минимум два месяца, говорится на странице бывшего народного депутата в Facebook.

«Семену Семенченко продлили содержание под стражей еще на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта этого года экс-нардепу Семену Семенченко вручили подозрение в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

14 июля Соломенский райсуд Киева отпустил Семенченко из СИЗО под домашний арест.

26 июля Семенченко снова изменили меру пресечения на безальтернативное содержания под стражей по делу о незаконном создании частной военной компании.

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