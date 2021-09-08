Председатель Госгеонедр попал под служебное расследование

Кабинет министров на заседании 8 сентября поручил начать служебное расследование в отношении главы Госгеонедр Романа Опимаха. Об этом народный депутат Алексей Гончаренко (”Европейская солидарность”), участвовавший в заседании правительства, сообщил в Telegram.

“Кабмин согласовал протокольное решение об обеспечении проведения служебного расследования относительно председателя Госгеонедр Опимаха Р. Е. в соответствии с частью третьей статьи 65-1 закона “О предотвращении коррупции” (Ответственность за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения), во исполнение резолюции премьер-министра Украины от 20 августа для представления Офису Генерального прокурора”, — сообщил нардеп.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил Романа Опимаха руководителем Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) в ноябре 2019 года. До этого он возглавлял Ассоциацию газодобывающих компаний Украины (АГКУ).