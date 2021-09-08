Netflix випустить інтерактивний фільм жахів до Хелловіну

World Wrestling Entertainment (WWE) об’єдналася з Netflix, щоб випустити інтерактивний серіал на основі професійного імені Трунаря, яке використовував реслер Марк Келвей, коли ще був в грі. Як і у випадку з «Бузогризом (Чорне дзеркало)» і декількома дитячими шоу, «Втеча Трунаря» дозволить глядачам самим вирішувати, чим закінчиться фільм.

Netflix анонсував серіал в повідомленні про майбутній хоррор-контент до свята Хелловін, вказавши лише назву, дату виходу 5 жовтня і кілька скріншотів з фільму. На жаль, у нас поки немає трейлера до цього інтерактивного фільму.

Хоча компанія нічого більше не повідомила про майбутній фільм, розважальний сайт жахів Bloody Disgusting повідомляє, що Ксав’єр Вудс, Біг І та Кофі Кінгстон (реслінг-команда The New Day) знімуться у фільмі разом з Трунарем.

Сюжет фільму розгортатиметься навколо команди The New Day, коли вони опиняються в пастці в особняку Трунаря, який, як з’ясувалося, дуже населений привидами і «досхочу наповнений надприродними проблемами». Оскільки це інтерактивний фільм, глядачам буде доручено вибрати, як тріо впорається з різними випробуваннями.

На цей момент невідомо, скільки можливих кінцівок буде у фільму і чи призведе котрась із них до того, що команда реслерів дійсно втече з особняка Трунаря. Незалежно від цього, потенційно це буде один з найцікавіших фільмів жахів в історії жанру завдяки своїй інтерактивній природі.