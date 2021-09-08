Курс біткоїна обвалився

Акції протесту, технічні збої і різке падіння вартості біткойнів ознаменували першу добу після прийняття Сальвадором криптовалюти в якості законного платіжного засобу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Ціна на біткойн у вівторок впала до найнижчого рівня майже за місяць — з 52 тисяч доларів до менш як 43 тисяч доларів. В результаті цього Сальвадор втратив близько 3 мільйонів доларів.

Крім того, такі платформи, як Apple і Huawei не підтримують місцевий цифровий гаманець Chivo, чиї сервери довелося тимчасово відключати через наплив реєстрації нових користувачів.

Понад 1000 учасників протесту проти біткойнів біля будівлі Верховного суду запалювали феєрверки і палили шини.

На думку опозиції, крім фінансової нестабільності, впровадження біткойнів може сприяти незаконним грошовим транзакціям у країні.