У Києві цього тижня відключатимуть водопостачання: без води залишаться десятки будинків

Цього тижня “Київводоканал” планує ремонтні роботи на водомережі низки вулиць, на час яких відключить водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

З 20:00 7 вересня до 07:00 8 вересня у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Грушевського, 34/1;

вул. Московська, 2;

перелік адрес, за якими можливе пониження тиску:

вул. Інститутська;

вул. Липська;

вул. Шовковича ;

вул. Садова.

З 20:00 9 вересня до 07:30 10 вересня у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Зоологічна, 12/15, 8, 6, 10, 3, 3а.

9 вересня з 09:00 до 17:30 у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Козацька, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 57, 59, 61, 63, 65,, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85;

вул. Ужгородська, 32, 34, 31, 33, 35, 37;

вул. Гориста, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

9 вересня з 09:30 до 18:00 у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Межигірська, 10/6.

11 вересня з 08:00 до 20:00 у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами: