Microsoft купила стартап, який розробляє програми для редагування відео

Американська компанія Microsoft придбала стартап Clipchamp, який розробляє програмне забезпечення для редагування відео.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що додатком Clipchamp користуються вже 17 мільйонів людей.

Угода відповідає багаторічній стратегії Microsoft щодо розширенню пропозицій компанією лінійки програмного забезпечення для звичайний і корпоративних користувачів.

Однією з головних переваг стартапу є наявність онлайн-редактора відео з набором інструментів професійного рівня.

Зазначається, що Microsoft вже раніше демонстрував зацікавленість у редагуванні відео. Минулого року компанія брала участь у переговорах щодо придбання американського підрозділу компанії TikTok, проте китайська компанія не погодилася.

Стартап Clipchamp був заснований в Австралії у 2013 році. Всього в компанії працевлаштовано 92 співробітники.