Renault випустило серійний електрокросовер Megane

Виробник Renault випустив свій електричний Megane, який тепер являється кросовером та має додаток E-Tech Electric до назви.

За великим рахунком новинка є варіацією Nissan Ariya. Обидва автомобілі збудовані на електроплатформі CMF-EV. Головною особливістю машини скоріш за все стане велика колісна база, яка матиме довжину 2,7 м.

Базова версія авто має під капотом електричний мотор з потужністю 130 кінських сил та 250 Нм моменту. Такий апарат відсутній у японського кросовера. А ось у топовому варіанті він видає 218 кінських сил. До 100 км/год автомобіль розганяється за 7,4 с, а максимальна швидкість досягає позначки 160 км/год.

У продаж модель надійде у лютому 2022-го.