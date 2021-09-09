Зубам шкодить не цукор, а неякісна гігієна ротової порожнини

Звичайно, існує ціла низка продуктів, які можуть впливати на розвиток карієсу та руйнування емалі, але якщо чистити зуби після харчового прийому чи, хоча б, полоскати рот водою і видаляти залишки їжі з міжзубних проміжків, зуби залишаться білими і здоровими.

Продукти, після вживання яких варто одразу почистити зуби:

Їжа, яка має властивість «налипати» на зуби: сухофрукти, іриски, інжир і курага, нуга, цукерки з желатину, мед, хлібобулочні вироби, кукурудзяні палички, варення. Такі «липкі» продукти довше залишаються на зубах, адже довше розщеплюються слиною. Коли їжа довго залишається на зубах, вона стає прекрасним середовищем для розмноження і життєдіяльності бактерій, які викликають карієс. А ще дуже часті випадки звернень до стоматологічного кабінету через втрачені пломби унаслідок вживання ірисок.

Кисла їжа. До таких продуктів відносяться: цитрусові, чорна смородина, ревінь, вишня, журавлина, квашені овочі, томати, алкоголь, кава, картопляні чіпси. Кисла їжа прискорює руйнування зубної емалі, з’являються ознаки ерозії, може втрачатися блиск емалі та підвищуватися чутливість зубів до холодного чи гарячого.

Солодощі і все, що містить цукор, включаючи фрукти і соки. Цукор — ідеальне живильне середовище для бактерій. Якщо постійно вживати солодке і не чистити зуби — результатом можна отримати стоншену зубну емаль та розвиток каріозного процесу.

Будьте обережнішими з льодяниками. Це вироби, які протягом досить довгого періоду часу знаходяться у роті, чим не лише не дають слині відновлювати захисні властивості та провокують розмноження бактерій. Окрім цукру, який залишається на зубах, мінус льодяників у тому, що вони можуть механічним чином пошкодити емаль зуба. Краще вже з’їсти шоколадну цукерку.

Найшкідливіший напій для ваших зубів — солодка газована вода. Чому так?

Газована вода містить вуглекислий газ, який сам по собі начебто не є шкідливим, але може призводити до руйнування емалі зубів, що у свою чергу призведе до розвитку карієсу, підвищеної чутливості чи навіть руйнування зубів.

Також будь яка солодка газована вода містить ще два інгредієнти, які шкодять зубам: цукор (або його замінник) та кислоту — до прикладу, лимонну. Якщо і пити такі напої, то через трубочку, або й зовсім надавати перевагу чистій воді.

Для тих, хто полюбляє за вечерею випити келих вина, варто пам’ятати, що хоч червоне вино і містить антиоксиданти, проте може забарвлювати емаль.

А ось, до прикладу, чай і кава зубам не шкодять. Зазвичай, якщо колір зубів стає більш темним, то після професійної гігієни ротової порожнини колір повертається до природного.

Якщо почистити зуби чи прополоскати рот не маєте можливості, тримайте поруч жувальну гумку. Вона не лише корисна тим, що допомагає очистити зуби, але й стимулює вироблення шлункового соку, тобто покращує процес перетравлення їжі. Але захоплюватися нею не потрібно — якщо жувати гумку замість їжі, ви будете змушувати шлунок працювати «вхолосту». Тоді вже після харчового прийому, коли ви з’їсте щось важке (червоне м’ясо, наприклад), шлункового соку може виявитися недостатньо для перетравлення їжі — ні за кількістю, ні за складом, що може спричинити шлункові розлади.

: Новости Ю