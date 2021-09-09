Чубаров закликає учасників Кримської платформи до консультацій через переслідування кримських татар

«З метою запобігання катастрофічним наслідкам репресій, що розгортаються в ці дні в Криму стосовно корінного кримськотатарського народу, і звільнення всіх кримських політв’язнів, позбавлених волі російськими окупантами, Меджліс кримськотатарського народу закликає вас до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи по ситуації, що склалася в тимчасово окупованому РФ Криму у зв’язку з незаконним затриманням першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова та інших представників корінного кримськотатарського народу на тимчасово окупованій державою-агресором Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя», – написав Чубаров.

За його словами, є очевидним, що новий виток репресій в Криму, здійснюваних російською окупаційною владою стосовно корінного кримськотатарського народу, до всього іншого, переслідує не тільки мету розправи з кримськими татарами, включаючи делегатів Курултаю кримськотатарського народу і членів Меджлісу кримськотатарського народу, які брали участь в інавгураційному саміті Кримської платформи.

Але і є перевіркою на міцність і рішучість держав – учасників Кримської платформи у відстоюванні ними цілей і принципів підписаної Кримської декларації, пише Чубаров.

23 серпня у Києві відбувався установчий саміт Кримської платформи, що викликав у керівництва Росії справжню істерику. Цього дня у Криму сталась малопомітна подія: на немагістральному газогоні в районі села Перевальне Сімферопольського району (відоме завдяки військовій частині) було виявлене «механічне пошкодження». МВС Росії в окупованому Криму відкрило справу за ч. 2 ст. 167 Кримінального кодексу РФ – зумисне знищення чи пошкодження майна. Тоді ж повідомлялось, що проблема на трубі невелика – і до вечора ремонтники її ліквідують.

Однак у ФСБ вирішили із цієї рядової аварії (фото чи відеодоказів якої, зазначимо, так і не було опубліковано) зліпити гучну «справу» за участі Нарімана Джелялова, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, який тільки-но повернувся із саміту Кримської платформи. Гебісти перекваліфікували кримінальну справу за статтею 281 КК РФ – Диверсія. Центр журналістських розслідувань розповідає, чиїми руками Росія фальсифікує чергову «справу диверсантів» у Криму.

Детальніше читайте в матеріалі Центру журналістських розслідувань Хто запроторив за ґрати Нарімана Джелялова та братів Ахтемових

Російська Федеральна служба безпеки заявила 7 вересня, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Меджліс кримськотатарського народу причетні до організації диверсії, яка нібито сталася на газопроводі в окупованому Криму 23 серпня.

«Київський районний суд» в окупованому Криму заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці – до 4 листопада. Про такий запобіжний захід клопотала сторона звинувачення як «тяжкість осудного злочину».

«Київський районний суд» Сімферополя обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 4 листопада для двоюрідних братів Азіза і Асана Ахтемових, підозрюваних в скоєнні «диверсії» (ч. 1 ст. 281 КК РФ).