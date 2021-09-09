На Київщині 8-річний хлопчик втік з дому через погані оцінки

Через кілька годин його розшукали правоохоронці

У Фастові Київської області 7 вересня восьмирічний хлопчик не повернувся додому зі школи через отримані двійки. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на Facebook керівника ГУ НП в Київській області Андрія Нєбитова.

Отримавши дві двійки хлопчик в розпачі викинув портфель і додому не повернувся.

Телефона при собі хлопчик не мав, а батьки повідомили про зникнення сина лише через п’ять годин.

До пошуки дитини задучили весь особовий склад поліції району. Єгора знійшли вже за кілька годин і повернули батькам.