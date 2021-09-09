На КПВВ на Донбасі не пропускають осіб, які оформили пропуск російською

Про це повідомляють представники благодійного фонду «Право на захист».
«Однією з тих, кому знадобилася допомога, стала жінка, яка прямувала на підконтрольну територію вклеювати нове фото в паспорт. Під час перетину виявилось, що перепустка оформлена з помилками: дані були вписані російською», – пишуть правозахисники.
Вони допомогли жінці скласти заяву на нову перепустку та пояснили, що подати її можна після видалення старої. Підстав оформити документ за день у жінки не було, тож вона повернулася додому ні з чим.
Тепер поїхати через КПВВ вона зможе лише наступного місяця. Представники ОРЛО дозволяють людям поїхати на підконтрольну територію і назад лише раз на місяць.
Жителі окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) можуть не проходити двотижневу самоізоляцію після перетину контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за деяких умов.
Нагадаємо:
- З 25 вересня 2020 року окупанти в так званій «ЛНР» обмежили для жителів непідконтрольної Україні території в’їзд і виїзд через КПВВ «Станиця Луганська». Перетинати лінію розмежування громадянам з реєстрацією в «ЛНР» можна лише раз на місяць.
- З кінця жовтня 2020 року у «ЛНР» дозволили жителям окупованої території перетинати КПВВ на лінії розмежування частіше ніж один раз на місяць, але для цього буде потрібно спеціальний дозвіл «надзвичайної санітарно-протиепідемічної комісії».
- 26 травня 2021 року у «ЛНР» затвердили нові правила в’їзду в ОРЛО через КПВВ в Станиці Луганській. Громадянам, які не мають реєстрації на підконтрольній бойовикам території, в’їзд в ОРЛО дозволяється тільки на підставі списків, складених «робочою групою» бойовиків і тільки для лікування, навчання, догляду за хворими родичами і поховання рідних.