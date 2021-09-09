На КПВВ на Донбасі не пропускають осіб, які оформили пропуск російською

Про це повідомляють представники благодійного фонду «Право на захист».

«Однією з тих, кому знадобилася допомога, стала жінка, яка прямувала на підконтрольну територію вклеювати нове фото в паспорт. Під час перетину виявилось, що перепустка оформлена з помилками: дані були вписані російською», – пишуть правозахисники.

Вони допомогли жінці скласти заяву на нову перепустку та пояснили, що подати її можна після видалення старої. Підстав оформити документ за день у жінки не було, тож вона повернулася додому ні з чим.

Тепер поїхати через КПВВ вона зможе лише наступного місяця. Представники ОРЛО дозволяють людям поїхати на підконтрольну територію і назад лише раз на місяць.

Жителі окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) можуть не проходити двотижневу самоізоляцію після перетину контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за деяких умов.

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