Пьяный экс-прокурор сбил насмерть женщину на Ровенщине

Вчера, около 23:45, на автодороге вблизи села Немовичи Ровенской области 38-летний водитель автомобиля «NISSAN ROGUE» столкнулся со скутером «Honda», который двигался в попутном направлении.

От полученных травм водитель скутера, 35-летняя жительница села Немовичи, погибла.

После столкновения водитель внедорожника не остановился и пытался скрыться с места происшествия. Однако экипаж патрульных, которые стали свидетелями ДТП, начали его преследование и через несколько минут задержали. Полицейские обнаружили, что человек имеет признаки алкогольного опьянения. Впрочем, от прохождения освидетельствования он отказался. Злоумышленника следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Как спишет Рівне вечірнє, внедорожником управлял Иван Скобух, который занимал прокурорско-следственные должности в прокуратурах Рокитновского, Сарненского районов, Ровенской межрайонной природоохранной прокуратуре, аппарате прокуратуры области. Он работал старшим прокуророром отдела процессуального руководства по уголовным производствах прокуратуры области и непродолжительное время был прокурором Рокитновского района. В последнее время работал адвокатом.

В инстаграм-сообщества rivne_1283 сестра погибшей женщины рассказала, что она возвращалась поздно со смены, потому что работала в отеле, и была в куртке со светоотражающими элементами.