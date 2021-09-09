В Україні знову змінять правила легалізації євроблях

Штраф розміром 34 тис. гривень скасують, а недоліки по “бусах”, гібридах і “авто з РФ” виправлять.

Правки до закону про пільгове розмитнення подали на реєстрацію до Верховної Ради. Про це повідомили в ГО “Авто Євро Сила”. Законопроект торкнеться найпроблемніших моментів, які зараз заважають розмитнено сотням тисяч людей.

Після присвоєння номера документа, активісти готуються розсилати звернення президенту Володимиру Зеленському до народних депутатів із закликами підтримати голосування правок. Паралельно активісти готуються до акцій під Верховною Радою.

Перш за все зміни торкнуться наступних моментів:

євроблях, які заїжджали з боку нейтральної зони РФ (митні пости Бачівськ, Три сестри Сеньківка (тобто “Три сестри”), Гоптівка і т.д). Зараз з розмитненням таких машин є проблеми. Якщо правки приймуть, то “митнити” їх вільно можна буде на внутрішній митниці, оформлятися без переїздів і “рішал”, але тільки за умови, що авто не на російській реєстрації, не вироблено в РФ і не було на митній території країни-агресора;

під пільгове розмитнення підуть автівки євростандартів євро-0 і євро-1 (переважно авто до 95-го року випуску);

можна буде розмитнювати “буси” вагою 3,5 т і незалежно від євростандарту;

якщо раніше під розмитнення підпадали машини, завезені до 31 грудня 2020 року, то зараз терміни завезення продовжать до 15 квітня 2021-го (дата прийняття останнього закону про пільгове розмитнення) – таких авто налічується близько 70 тисяч;

скасують штрафи на 34 тис. грн за порушення по 496 ст. Митного кодексу (за передачу транспортного засобу в користування третій особі);

подовжуються терміни самого розмитнення на три місяці. А для “АТОвців” – на півроку;

виправлені помилки по гібридним автомобілям, щоб їх теж можна було розмитнити.

Пільги для УБС в новому документі не передбачили, щоб “не перенавантажувати законопроект”, оскільки минулого разу цей пункт викликав великий опір на податковому комітеті. А проект потрібно приймати в найкоротші терміни.

Але перешкодою цьому може стати розгляд правок до т.зв. “ресурсного законопроекту” № 5600 – їх вже нарахували близько 14 тис. штук.