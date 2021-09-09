Що чекає жителів Донбасу з паспортами РФ після реінтеграції окупованих територій України

Про це заявили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як заявив глава міністерства, віце-прем’єр Олексій Резніков в коментарі «РБК-Україна», жителі Донбасу, отримали паспорти РФ, є «заручниками».

Він заявив, що «Україна ці документи не визнає, однак якщо хтось із їхніх власників захоче виїхати в Росію після деокупації, заважати їм ніхто не буде».

«100 тисяч паспортів або 500 тисяч – вже не має ніякого значення. Якщо росіяни захочуть знайти привід, щоб з відкритим вторгненням перетнути наші кордони, то вони можуть спробувати це зробити і нібито заради 10 тисяч. Питання, чи підуть вони на такий ризик», – сказав Рєзніков.

У свою чергу, у Службі безпеки України заявили, що зафіксували масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України напередодні виборів до Державної думи Росії.

Так в Росії намагаються забезпечити «заплановані» показники підтримки правлячої партії «Єдина Росія», повідомили в СБУ.

СБУ зазначає, що в паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області і не вказують прописку. Тому видані Росією документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ.

За даними СБУ, окупанти також планують організувати виїзд жителів ОРДЛО для голосування в прикордонні міста Ростовської області РФ і дозволити незаконне «електронне голосування», в тому числі на території «Л/ДНР».

Жителі ОРДЛО, які отримали російський паспорт, зможуть «проголосувати» на виборах депутатів Держдуми РФ в онлайн-форматі. «Виборці» також повинні бути користувачами єдиного порталу держпослуг із підтвердженим обліковим записом.

Жителів окупованій частині Донецької області масово записують в прихильники «Єдиної Росії» прямо на вулиці. Щоб стати прихильником правлячої в Росії партії, жителям ОРДО необхідно мати при собі фотографії та паспорт громадянина РФ. При відсутності свіжого фото, всіх бажаючих фотографують прямо на пікеті.

В кінці березня 2021 року «центр громадських зв’язків МВС ЛНР» повідомив про видачу 600 тисяч «паспортів ЛНР» жителям ОРЛО.

У лютому 2021 року угрупування «ДНР» заявило, що видало понад 655 тисяч «паспортів ДНР», і ще 215,5 тисяч жителів непідконтрольної українському уряду частини Донецької області отримали російські паспорти.

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