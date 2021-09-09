Що чекає жителів Донбасу з паспортами РФ після реінтеграції окупованих територій України

Про це заявили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як заявив глава міністерства, віце-прем’єр Олексій Резніков в коментарі «РБК-Україна», жителі Донбасу, отримали паспорти РФ, є «заручниками».
Він заявив, що «Україна ці документи не визнає, однак якщо хтось із їхніх власників захоче виїхати в Росію після деокупації, заважати їм ніхто не буде».
«100 тисяч паспортів або 500 тисяч – вже не має ніякого значення. Якщо росіяни захочуть знайти привід, щоб з відкритим вторгненням перетнути наші кордони, то вони можуть спробувати це зробити і нібито заради 10 тисяч. Питання, чи підуть вони на такий ризик», – сказав Рєзніков.
У свою чергу, у Службі безпеки України заявили, що зафіксували масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України напередодні виборів до Державної думи Росії.
Так в Росії намагаються забезпечити «заплановані» показники підтримки правлячої партії «Єдина Росія», повідомили в СБУ.
СБУ зазначає, що в паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області і не вказують прописку. Тому видані Росією документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ.
За даними СБУ, окупанти також планують організувати виїзд жителів ОРДЛО для голосування в прикордонні міста Ростовської області РФ і дозволити незаконне «електронне голосування», в тому числі на території «Л/ДНР».
Жителі ОРДЛО, які отримали російський паспорт, зможуть «проголосувати» на виборах депутатів Держдуми РФ в онлайн-форматі. «Виборці» також повинні бути користувачами єдиного порталу держпослуг із підтвердженим обліковим записом.
Жителів окупованій частині Донецької області масово записують в прихильники «Єдиної Росії» прямо на вулиці. Щоб стати прихильником правлячої в Росії партії, жителям ОРДО необхідно мати при собі фотографії та паспорт громадянина РФ. При відсутності свіжого фото, всіх бажаючих фотографують прямо на пікеті.
В кінці березня 2021 року «центр громадських зв’язків МВС ЛНР» повідомив про видачу 600 тисяч «паспортів ЛНР» жителям ОРЛО.
У лютому 2021 року угрупування «ДНР» заявило, що видало понад 655 тисяч «паспортів ДНР», і ще 215,5 тисяч жителів непідконтрольної українському уряду частини Донецької області отримали російські паспорти.
Нагадаємо:
- 16 березня 2016 року в так званій «ДНР» почали видавати місцевим жителям «паспорти ДНР».
- 18 лютого 2017 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання Росією документів, виданих українцям, які проживають на окупованих територіях Донбасу «органами влади» так званих «ДНР» і ЛНР », які в Україні визнані терористичними організаціями.
- 24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку отримання російського громадянства жителями тимчасово окупованих територій Донбасу.
- СБУ розслідує факти примушення українських громадян, які мешкають на тимчасово непідконтрольній території Луганщини, отримувати так звані «паспорти ЛНР», як воєнний злочин.
- «Адміністрації» так званої «ДНР» пропонують ввести новий «податок» для самозайнятих жителів ОРДО, зокрема, надання косметичних послуг на дому, фото- і відеопослуг, репетиторство, добову і погодинну здачу житла в оренду. З пропозицією «Про податок на професійний дохід» виступив так званий «молодіжний парламент ДНР».