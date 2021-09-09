Герой Украины подозревается в многомиллионной афере

Детективы НАБУ сообщили генеральному директору государственного предприятия «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» о подозрении в злоупотреблении служебным положением, из-за чего возглавляемое им предприятие недополучило более 43,3 миллионов гривен дохода.

Действия должностного лица квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Следствие установило, что подозреваемый вместе с коммерческим директором ГП «НПО «ПХЗ» и главой еще двух частных предприятий организовали схему эксклюзивной реализации продукции госпредприятия через подконтрольные компании-посредники. Те реализовали продукцию заказчикам и покупателям по ценам на 30% выше цены закупки в «НПО «ПХЗ».

При этом, поставки продукции (взрывчатых веществ) физически осуществляли напрямую от производителя — ГП «НПО «ПХЗ»- конечным потребителям (предприятиям горнодобывающей промышленности) без привлечения ресурсов посреднических (коммерческих) структур.

Если же конечные потребители обращались напрямую к ГП «НПО «ПХЗ» с предложениями заключить договоры поставки взрывчатых материалов непосредственно с ГП «НПО «ПХЗ», должностные лица государственного предприятия отказывали им и настойчиво рекомендовали обратиться к компаниям-посредникам или отмечали отпускные цены выше, чем посредники.

В НАБУ отмечают, что это — второй эпизод коррупционной деятельности на указанном государственном предприятии, разоблаченный НАБУ и САП. Первый охватывал 2015 год, он уже расследован: дело по обвинению коммерческого директора ГП «НПО «ПХЗ» в причинении семи миллионов гривен убытков госпредприятию в 2017 году направлено в суд.

Гендиректором ГП «НПО «ПХЗ» является Леонид Шиман, пишет Преступности НЕТ. В 2013 году он получил высшую степень отличия — звание Героя Украины.

Кроме Шимана по делу подозрения вручили руководителю ООО «Укрспецхим» Евгению Фомину, а также коммерческому директору ПХЗ Валерию Кириллову.