НАЗК виявило порушення у деклараціях депутатов та судді КСУ: земельні ділянки, квартира, шекелі

Нагадаємо:
- 27 жовтня 2020 року КСУ визнав такою, що не відповідає Конституції, статтю 366-1 Кримінального кодексу України, що встановлює кримінальне покарання за недостовірне декларування осіб, уповноважених на виконання державних функцій.
- Рішення також визнає неконституційними положення закону «Про запобігання корупції», зокрема положення про відкритий доступ до декларацій, положення щодо контролю та перевірки декларацій та положення про відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада повернула Національному агентству з питань запобігання корупції повноваження з перевірки декларацій, які були заблоковані Конституційним судом. Однак у НАЗК є три суттєві зауваження до ухвалених парламентом законів. 24 грудня президент Володимир Зеленський їх підписав.