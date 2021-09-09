Оля Цибульська розповіла, як після переїзду у столицю їй довелось ночувати на вокзалі

Знаменита українська співачка та телеведуча Оля Цибульська вирішила пригадати студентські роки й розповісти про те, як підкорювала Київ. На сторінці в Instagram зірка опублікувала архівний кадр, показавши себе ще зовсім юною.

За словами Цибульської, після закінчення школи вона вступила до Київської академії естрадного та циркового мистецтв. Тоді телеведуча вперше приїхала до Києва. Майбутня зірка була впевнена, що її студентські роки будуть чудовими та незабутніми. Проте, Оля Цибульська здолала на своєму шляху багато труднощів та проблем.

Артистка розповіла, що одного разу їй довелося ночувати на вокзалі. Жінка була дуже обурена, коли далекі родичі не прийняли її до себе. Також Оля Цибульська пригадала, як на першу стипендію купила крабові палички, томатний сік та проїзний на метро.

Пізніше артистка працювала в ресторані, отримуючи лише 200 гривень. За словами жінки, її студентське життя було дуже яскраве. Саме перебуваючи студенткою, Оля Цибульська вперше зустрілась з Наталею Могилевською, яка на той час була вже відома.

Зараз жінка є однією з популярних артисток. Завдяки наполегливості, сумлінній праці та підтримці рідних Цибульська стала знаменитою співачкою та телеведучою. Зірка лише з усмішкою на обличчі згадує, як підкорювала столицю.