В КГГА обыскивают два департамента по делу о разворовывании земли

Прокуратура проводит обыски в департаменте экономики и инвестиций и департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации по факту незаконной передачи земельных участков в центре Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры, передают Українськi Новини.

«Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводятся обыски в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами департаментов КГГА при передаче в пользование субъекту хозяйствования земельных участков коммунальной собственности», — сказано в нем.

Установлено, что должностные лица КГГА, в нарушение требований земельного законодательства, условий программы социально-экономического и культурного развития Киева и заключенного инвестиционного договора, передали в пользование субъекту хозяйствования земельные участки коммунальной собственности, расположенные в центре Киева, рядом с Европейской площадью, неконкурентным способом и по заниженной стоимости, чем нанесли тяжелые последствия интересам государства.

9 сентября с целью документирования противоправной деятельности, а также изъятия документов и других вещественных доказательств, имеющих значение для следствия, следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований и территориального управления ГБР, расположенного в Киеве, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят санкционированные обыски в структурных подразделениях КГГА, в частности в департаменте экономики и инвестиций и департаменте земельных ресурсов.