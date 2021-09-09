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Найбюджетніший електричний автомобіль у світі вже на ринку

09.09.2021

На китайському авторинку продається електричне авто electricKar K5, яке може стати найдешевшим у світі – його вартість становить $2100.

Стосовно характеристики моделі, то варто засумніватись у його праві носити ім’я електричного автомобіля – за багатьма критеріями авто скоріше схоже на квадроцикл.

Під капотом знаходиться електричний двигун з потужністю 800 Вт, що розвиває швидкість до 40 км/год.

Заряду акумулятора вистачить на 66 кілометрів.

Попри цікавий дизайн, вартість та характеристики, поява електричного автомобіля за межами китайського ринку малоймовірна – після митних процедур він буде продаватися набагато дорожче.
:  Новости Ю

 

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