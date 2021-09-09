РНБО працює над Стратегією морської безпеки

Про це повідомили у пресслужбі РНБО.

Зокрема, її необхідно розглядати у контексті безпеки Балто-Чорноморського регіону та міжнародної морської безпеки, тому що російська агресія в Чорному та Азовському морях несуть загрозу не лише нашій безпеці.

«Під час презентації структури Стратегії морської безпеки України було зазначено, що при її розробці в Апараті РНБО України були враховані усі необхідні вітчизняні закони та нормативно-правові акти, міжнародні документи з морського права, а також досвід провідних країн світу з розробки та імплементації відповідних стратегій», – зазначили у пресслужбі.

«За результатами засідання ухвалено протокольне рішення щодо прийняття за основу структури Стратегії морської безпеки України та затвердження плану підготовки проєкту Стратегії», – додали в РНБО.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію таємного рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня про розвиток Військово-морських сил ЗСУ до 2031 року. Контроль за його виконанням покладається на секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова.

Як повідомлялось, РФ блокує Керченську протоку, яку вона, всупереч все ще чинній двосторонній угоді між Україною та Росією, фактично окупувала. З 16 квітня аж по 31 жовтня, тобто більше ніж на півроку пройти протокою з Азовського моря до Чорного і в зворотньому напрямку не зможуть жодні військові кораблі та державні судна, окрім російських – таким є рішення Росії. В першу чергу ця заборона, звісно, стосується українських суден.

Детальніше читайте в матеріалі Центру журналістських розслідувань «Окупована протока».

Джордж Кент заявив в інтерв’ю Центру журналістських розслідувань, що перешкоджання Росії свободу судноплавства в Азовському і Чорному морях не тільки є порушенням міжнародного права, а й серйозною загрозою для економіки України через блокування роботи українських портів. Сполучені Штати продовжать «працювати над цією проблемою разом з Україною».

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