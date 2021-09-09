Без бизнеса, но по специальности: Запад вернет залежавшегося Булата Утемуратова в гастроном

Официальные отчеты о раскрытии схем отмывания денег в Британии и других «цивилизованных» странах уже давно выглядит посмешищем на фоне реальных цифр. К примеру, журналисты ряда американских и британских СМИ неоднократно заявляли о том, что Булат Утемуратов, Болат Назарбаев, Владимир Ким и Дарига Назарбаева отмыли суммарно не менее 12 миллиардов долларов лишь в англо-сакском конгломерате. Тем не менее, очередной отчет с Туманного Альбиона дает куда более скромные показатели, которые скорее подошли бы условному аферисту Турлову или туалетному Маргулану. А не таким монстрам семейных подрядов, как Утемуратов, Назарбаевы или Кимы.



Итак, Казахстан — наряду с Азербайджаном (где крадут не меньше, но что-то достается народу) и Пакистаном (где крадут меньше, но ничего не достается народу) — вошел в тройку стран, чьи «политически значимые лица», то есть высокопоставленные политики и чиновники или люди с ними связанные, могли быть замешаны в отмывании как минимум $280 млн. Эти деньги были «инвестированы» в жилую и коммерческую недвижимость Великобритании. Такие данные приводит в своем докладе Global Financial Integrity (GFI), американский аналитический центр, специализирующийся на исследовании незаконных финансовых потоков, коррупции, незаконной торговле и отмывании денег.

В исследовании анализируются подозрительные сделки за 2015 – 2020 годы в трех странах: США, Канаде и Великобритании. Ключевые выводы отчета:

Как минимум за последние пять лет более $2,3 млрд было отмыто через недвижимость в США, и еще миллионы через другие альтернативные активы: предметы искусства, ювелирные изделия и яхты;

Более 50% зарегистрированных случаев только в США связаны с политически значимыми лицами;

Юристы, агенты по недвижимости и консультанты по инвестициям стали неотъемлемой частью схем отмывания денег в сфере недвижимости, но США остаются единственной страной G7, которая не предъявляет требований закона о противодействии отмыванию денег к профессионалам в сфере недвижимости;

Хотя коммерческая недвижимость использовалась более чем в 30% случаев и, как правило, имела значительно более высокую стоимость, чем жилая недвижимость, США еще не создали каких-либо обязательств по отчетности о рисках в этом секторе;

Использование анонимных подставных компаний и сложных корпоративных структур продолжает оставаться методом номер один для отмывания денег. 82% дел в США связаны с использованием юридического лица для маскировки прав собственности, что подчеркивает важность внедрения надежного реестра бенефициарных прав собственности в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности.

В США казахстанцы заняли 12-ю строчку среди выходцев из стран, чьи высокопоставленные резиденты подозреваются в отмывании денег. В докладе приводятся сделки, связанные со скандалом в котором оказался замешан бывший деловой партнёр и советник Дональда Трампа Феликс Саттер и $35 млн, которые, вероятно, были похищены из БТА Банка. Два года назад нынешнее руководство БТА подало в суд Нью-Йорка на Саттера и бывшего руководителя Trump Organization Дэниэля Ридлоффа, обвинив их в помощи в отмывании $440 млн.

В общей сложности Саттер подозревался в получении за похожие услуги от клиентов из разных стран около $100 млн. Именно из-за обвинений в отмывании миллиардов долларов Булат Утемуратов получил арест на все активы и счета в Британии, после чего начал активно зачищать медиапространство и договариваться с истцами, а также британской Фемидой. Имя Булата Утемуратова фигурирует и в британский части исследования Global Financial Integrity, наряду с бывшим зятем Нурсултана Назарбаева Рахатом Алиевым и старшей дочерью Елбасы Даригой Назарбаевой, вместе с их внушительным портфелем недвижимости в Лондоне и его не самых дешевых окрестностях.

После того, как волна вокруг Утемуратова немного утихла госсекретарь США Энтони Блинкен, что борьба с «постсоветской мафией» выходит на новый уровень. И первыми на повестке дня почему-то оказались не российские олигархи и даже не представители крупнейших криминальных синдикатов, а кошелек Елбасы — Булат Утемуратов.

Ограбить грабителя: отельный бизнес Утемуратова в чужой карман

Как мы писали ранее Булат Утемуратов находится под колпаком сразу двух китов: карманных расследователей Госдепа и Seriuos Fraud Office. Согласно предварительной оценке Госдепа, стоимость активов казахстанцев и россиян, приобретенных на коррупционные деньги, составляет более 200 миллиардов долларов. При этом, Булат Утемуратов уверенно входит в первую десятку этой достойной компании. В то же время Seriuos Fraud Office положил глаз на многомиллионные активы Утемуратова с британской регистрацией.

Как водится в цивилизованных странах, прежде чем наложить арест на богатства Булата Джамитовича, олигарху предложат сделку от которой «сложно отказаться». Сделка по сути гарантирует Утемуратову спокойную, сытую старость, а англо-саксам вполне солидную прибыль. Первыми на очереди тут будут «доходные дома» и отели бывшего мясника из гастронома «Юбилейный». Одним словом, купленное молчание западных СМИ отнюдь не помогли Утемуратову отвести внимание от своей скромной персоны на Западе.